Downton Abbey: Il Gran Finale arriva in digitale dal 27 ottobre

“Tutto ha portato a questo momento.” Con questa promessa, Downton Abbey: Il Gran Finale si prepara a salutare definitivamente il pubblico con un addio degno dell’alta società inglese. Il film, prodotto da Focus Features e basato sull’amatissima serie televisiva vincitrice di un Emmy, sarà disponibile dal 27 ottobre in vendita e a noleggio digitale sulle principali piattaforme — tra cui Prime Video , Sky Primafila Premiere , Rakuten TV e Google TV — distribuito da Universal Pictures Home Entertainment .

L’ultimo brindisi della famiglia Crawley

Dopo quindici anni di eleganza, intrighi e momenti indimenticabili, Downton Abbey: Il Gran Finale conclude la saga della famiglia Crawley e della loro servitù, segnando la fine di un’epoca. Ambientato negli anni ’30, il film segue Lady Mary e i suoi familiari mentre la nobile casata affronta una crisi economica e uno scandalo pubblico che rischiano di compromettere la reputazione di Downton. Tra difficoltà, tradizioni e cambiamenti inevitabili, i personaggi dovranno imparare ad accogliere una nuova generazione pronta a guidare la tenuta verso il futuro.

Un addio sontuoso e pieno di emozione

Il film riunisce i volti iconici della serie: Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery, Paul Giamatti, Elizabeth McGovern e Penelope Wilton, che regalano un’ultima, commovente interpretazione dei personaggi amati dai fan. A guidare la regia e la produzione è Julian Fellowes, creatore della saga, insieme allo sceneggiatore Simon Curtis (Downton Abbey: Una nuova era) e ai produttori Gareth Neame e Liz Trubridge, che chiudono con eleganza il capitolo di una delle serie più acclamate di sempre.

Contenuti extra e celebrazione finale

Oltre al film, la versione digitale di Downton Abbey: Il Gran Finale offre oltre un’ora di contenuti speciali in lingua originale su Apple TV: interviste, dietro le quinte, approfondimenti sull’arte e la moda dell’alta società inglese e una celebrazione del cast che ha reso la serie un fenomeno globale.

Con il suo mix di raffinato umorismo, moda di lusso e dialoghi brillanti, Downton Abbey: Il Gran Finale regala al pubblico una chiusura emozionante e nostalgica, un ultimo brindisi alla famiglia Crawley e alla loro indimenticabile eredità.