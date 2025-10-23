The Toxic Avenger: il cult Troma in versione moderna alla Festa del Cinema di Roma

Per la sezione Grand Public della Festa del Cinema di Roma sarà presentato The Toxic Avenger, il nuovo e attesissimo film diretto da Macon Blair che riporta sul grande schermo una delle icone più folli e dissacranti del cinema di serie B. L’appuntamento è fissato per le ore 21:45 alla Sala Petrassi , dove il pubblico potrà assistere a un vero e proprio omaggio al culto firmato Troma Entertainment.

Nato nel 1985 dalla mente di Lloyd Kaufman e Michael Herz, The Toxic Avenger è diventato negli anni un simbolo del cinema indipendente americano più estremo, capace di mescolare ironia, splatter e critica sociale. La nuova versione, firmata da Macon Blair e prodotta da Legendary Pictures, promette di recuperare quello spirito irriverente aggiornandolo con un cast sorprendentemente “di serie A”: Peter Dinklage veste i panni del mitico Toxie, mentre Kevin Bacon ed Elijah Wood interpretano due villain sopra le righe.

Il film racconta la storia di Winston Gooze, un custode gentile e goffo che, dopo un incidente con rifiuti tossici, si trasforma in un anti-eroe deforme ma animato da un forte senso di giustizia. Un racconto che, dietro la sua estetica esagerata e i toni da commedia nera, cela una riflessione satirica sulla corruzione e sulla lotta di classe.

The Toxic Avenger conferma la vitalità del cinema cult nell’era contemporanea, riportando in vita un personaggio simbolo dell’underground americano con una veste nuova e una sensibilità moderna. Dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma, il film sarà distribuito nei prossimi mesi da Legendary Pictures.