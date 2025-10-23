Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 23 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
The Toxic Avenger: il cult Troma in versione moderna alla Festa del Cinema di Roma

The Toxic Avenger: il cult Troma in versione moderna alla Festa del Cinema di Roma

The Toxic Avenger  dal 30 ottobre al cinema con Eagle Pictures.
3 min

Per la sezione Grand Public della Festa del Cinema di Roma sarà presentato The Toxic Avenger, il nuovo e attesissimo film diretto da Macon Blair che riporta sul grande schermo una delle icone più folli e dissacranti del cinema di serie B. L’appuntamento è fissato per le ore 21:45 alla Sala Petrassi, dove il pubblico potrà assistere a un vero e proprio omaggio al culto firmato Troma Entertainment.

Nato nel 1985 dalla mente di Lloyd Kaufman e Michael Herz, The Toxic Avenger è diventato negli anni un simbolo del cinema indipendente americano più estremo, capace di mescolare ironia, splatter e critica sociale. La nuova versione, firmata da Macon Blair e prodotta da Legendary Pictures, promette di recuperare quello spirito irriverente aggiornandolo con un cast sorprendentemente “di serie A”: Peter Dinklage veste i panni del mitico Toxie, mentre Kevin Bacon ed Elijah Wood interpretano due villain sopra le righe.

Il film racconta la storia di Winston Gooze, un custode gentile e goffo che, dopo un incidente con rifiuti tossici, si trasforma in un anti-eroe deforme ma animato da un forte senso di giustizia. Un racconto che, dietro la sua estetica esagerata e i toni da commedia nera, cela una riflessione satirica sulla corruzione e sulla lotta di classe.

The Toxic Avenger conferma la vitalità del cinema cult nell’era contemporanea, riportando in vita un personaggio simbolo dell’underground americano con una veste nuova e una sensibilità moderna. Dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma, il film sarà distribuito nei prossimi mesi da Legendary Pictures.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cinema