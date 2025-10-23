Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 23 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Luca Marinelli protagonista di Paternal Leave, domani in prima TV su Sky Cinema

Domani, venerdì 24 ottobre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno, debutta in prima TV Paternal Leave, il film scritto e diretto da Alissa Jung con Luca Marinelli, disponibile anche in streaming su NOW e on demand.

Realizzato da The Match Factory e Wildside (società del gruppo Fremantle) in collaborazione con Vision Distribution, Rai Cinema e Sky, il film segna l’esordio nel lungometraggio della regista e sceneggiatrice tedesca, già nota per la sua sensibilità nel raccontare le sfumature dei rapporti umani.

Come si legge nella recensione di Cinefilos.it, Paternal Leave “è un racconto intimo e sobrio che scava nel silenzio delle relazioni familiari, evitando il sentimentalismo facile per restituire allo spettatore la verità dei gesti e degli sguardi.”

Paternal Leave affronta con delicatezza e profondità il tema della genitorialità e dei legami familiari, mettendo al centro la storia di un incontro inaspettato: quello tra un padre e una figlia che non si sono mai conosciuti. Due vite lontane che si incrociano per caso – o forse per destino – e che, nel tempo sospeso di una spiaggia invernale, imparano lentamente a riconoscersi e a costruire un nuovo spazio di appartenenza.

Nel ruolo di Paolo, Luca Marinelli offre un’interpretazione intensa e misurata, capace di restituire con autenticità le contraddizioni e le fragilità di un uomo alle prese con il proprio passato. Accanto a lui, la giovane Juli Grabenhenrich, al suo primo ruolo da protagonista, sorprende per naturalezza e profondità emotiva.

In Paternal Leave Leo ha 15 anni e vive in Germania senza aver mai conosciuto suo padre. Quando scopre la sua identità, decide di mettersi in viaggio per trovarlo e arriva su una spiaggia deserta della costa italiana, dove Paolo gestisce un piccolo chiosco chiuso per l’inverno. Il loro incontro riapre ferite sopite e mette in discussione gli equilibri familiari. In pochi giorni, tra esitazioni e gesti semplici, nascerà un legame fragile ma vero, destinato a cambiare entrambi.

Tutte le news di Cinema