Luca Marinelli protagonista di Paternal Leave, domani in prima TV su Sky Cinema

Domani, venerdì 24 ottobre , alle 21:15 su Sky Cinema Uno , debutta in prima TV Paternal Leave, il film scritto e diretto da Alissa Jung con Luca Marinelli , disponibile anche in streaming su NOW e on demand.

Realizzato da The Match Factory e Wildside (società del gruppo Fremantle) in collaborazione con Vision Distribution, Rai Cinema e Sky, il film segna l’esordio nel lungometraggio della regista e sceneggiatrice tedesca, già nota per la sua sensibilità nel raccontare le sfumature dei rapporti umani.

Come si legge nella recensione di Cinefilos.it, Paternal Leave “è un racconto intimo e sobrio che scava nel silenzio delle relazioni familiari, evitando il sentimentalismo facile per restituire allo spettatore la verità dei gesti e degli sguardi.”

Paternal Leave affronta con delicatezza e profondità il tema della genitorialità e dei legami familiari, mettendo al centro la storia di un incontro inaspettato: quello tra un padre e una figlia che non si sono mai conosciuti. Due vite lontane che si incrociano per caso – o forse per destino – e che, nel tempo sospeso di una spiaggia invernale, imparano lentamente a riconoscersi e a costruire un nuovo spazio di appartenenza.

Nel ruolo di Paolo, Luca Marinelli offre un’interpretazione intensa e misurata, capace di restituire con autenticità le contraddizioni e le fragilità di un uomo alle prese con il proprio passato. Accanto a lui, la giovane Juli Grabenhenrich, al suo primo ruolo da protagonista, sorprende per naturalezza e profondità emotiva.

In Paternal Leave Leo ha 15 anni e vive in Germania senza aver mai conosciuto suo padre. Quando scopre la sua identità, decide di mettersi in viaggio per trovarlo e arriva su una spiaggia deserta della costa italiana, dove Paolo gestisce un piccolo chiosco chiuso per l’inverno. Il loro incontro riapre ferite sopite e mette in discussione gli equilibri familiari. In pochi giorni, tra esitazioni e gesti semplici, nascerà un legame fragile ma vero, destinato a cambiare entrambi.