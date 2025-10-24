Crime 101 - La Strada del Crimine, trailer: Chris Hemsworth e Mark Ruffalo nel thriller di Bart Layton

Arrivano da Cinefilos.it le prime immagini di Crime 101 – La Strada del Crimine, l’atteso thriller scritto e diretto da Bart Layton (American Animals, L’Impostore – The Imposter), con un cast di altissimo livello guidato da Chris Hemsworth , Mark Ruffalo e Barry Keoghan . Il film sarà al cinema dal 12 febbraio 2026 , distribuito da Eagle Pictures .

Tratto dall’acclamato racconto di Don Winslow, Crime 101 – La Strada del Crimine promette di unire l’intensità del poliziesco classico all’eleganza di un racconto contemporaneo sulla moralità e sull’illusione del controllo. Nel cast figurano anche Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh, Nick Nolte e la premio Oscar® Halle Berry, che torna in un ruolo di grande complessità emotiva.

Il film segue Davis (Chris Hemsworth), un ladro geniale e sfuggente le cui rapine impeccabilmente orchestrate hanno lasciato la polizia senza tracce per anni. Quando progetta il colpo più ambizioso della sua carriera — quello che potrebbe essere l’ultimo — il suo destino si intreccia con quello di Sharon (Halle Berry), un’assicuratrice disillusa costretta a collaborare con lui, e con Orman (Barry Keoghan), un rivale spietato e imprevedibile. A dare la caccia al trio è Lubesnik (Mark Ruffalo), un tenente determinato a chiudere il caso a ogni costo.

Con una regia tesa e raffinata, Layton esplora i limiti della lealtà e del desiderio, costruendo un intreccio di tensione crescente che mette in discussione il confine tra giustizia e sopravvivenza. Crime 101 – La Strada del Crimine si annuncia come uno dei thriller più attesi del 2026.