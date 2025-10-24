Al cinema Springsteen - Liberami dal nulla di Scott Cooper

Da ieri al cinema Springsteen - Liberami dal nulla, il biopic scritto e diretto da Scott Cooper che racconta uno dei periodi più complessi e intimi nella vita di Bruce Springsteen , interpretato da Jeremy Allen White (The Bear).

Prodotto da 20th Century Studios, il film si ispira al libro del giornalista Warren Zanes, Deliver Me From Nowhere, e ripercorre la nascita di Nebraska (1982), l’album più oscuro e personale del Boss, frutto di una profonda crisi creativa, familiare e psicologica.

In Springsteen – Liberami dal nulla, il musicista affronta i traumi legati al rapporto con il padre, la solitudine e il peso della fama, in un percorso che lo porterà a riscoprire la forza catartica della musica. Accanto a White troviamo Stephen Graham, Gaby Hoffmann, Odessa Young, Jeremy Strong, Halle Berry e Barry Keoghan.

Come si legge nella recensione di Cinefilos.it, «Scott Cooper costruisce un film che pulsa di dolore e umanità, in cui la voce di Springsteen diventa il suono stesso della redenzione».

Il film alterna scene in bianco e nero ispirate all’infanzia di Springsteen a momenti di forte tensione emotiva, come la famosa corsa notturna che segna il punto di svolta nella sua vita. Springsteen – Liberami dal nulla non è solo il racconto di un’icona del rock, ma una riflessione universale sulla famiglia, la depressione e la redenzione attraverso la musica.

Scritto e diretto da Scott Cooper, Springsteen – Liberami dal nulla è prodotto da 20th Century Studios e Appian Way. Distribuito nelle sale italiane da The Walt Disney Company Italia, è da oggi al cinema.