Al cinema Springsteen - Liberami dal nulla di Scott Cooper
Da ieri al cinema Springsteen - Liberami dal nulla, il biopic scritto e diretto da Scott Cooper che racconta uno dei periodi più complessi e intimi nella vita di Bruce Springsteen, interpretato da Jeremy Allen White (The Bear).
Prodotto da 20th Century Studios, il film si ispira al libro del giornalista Warren Zanes, Deliver Me From Nowhere, e ripercorre la nascita di Nebraska (1982), l’album più oscuro e personale del Boss, frutto di una profonda crisi creativa, familiare e psicologica.
In Springsteen – Liberami dal nulla, il musicista affronta i traumi legati al rapporto con il padre, la solitudine e il peso della fama, in un percorso che lo porterà a riscoprire la forza catartica della musica. Accanto a White troviamo Stephen Graham, Gaby Hoffmann, Odessa Young, Jeremy Strong, Halle Berry e Barry Keoghan.
Come si legge nella recensione di Cinefilos.it, «Scott Cooper costruisce un film che pulsa di dolore e umanità, in cui la voce di Springsteen diventa il suono stesso della redenzione».
Il film alterna scene in bianco e nero ispirate all’infanzia di Springsteen a momenti di forte tensione emotiva, come la famosa corsa notturna che segna il punto di svolta nella sua vita. Springsteen – Liberami dal nulla non è solo il racconto di un’icona del rock, ma una riflessione universale sulla famiglia, la depressione e la redenzione attraverso la musica.
Scritto e diretto da Scott Cooper, Springsteen – Liberami dal nulla è prodotto da 20th Century Studios e Appian Way. Distribuito nelle sale italiane da The Walt Disney Company Italia, è da oggi al cinema.