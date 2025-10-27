The Toxic Avenger: il trailer del film con Peter Dinklage, Kevin Bacon ed Elijah Wood - dal 30 ottobre al cinema
È online il trailer ufficiale di The Toxic Avenger, l’atteso reboot del cult anni ’80 prodotto dalla leggendaria Troma Entertainment. Diretto da Macon Blair (I Don’t Feel at Home in This World Anymore), il film arriverà al cinema da giovedì 30 ottobre, distribuito da Eagle Pictures.
Il nuovo Toxic Avenger reinterpreta con ironia e azione il mito del supereroe tossico creato da Lloyd Kaufman e Michael Herz nel 1985, diventato nel tempo un simbolo del cinema underground e splatter americano. A quasi quarant’anni di distanza, la pellicola torna in una versione aggiornata, ma fedele allo spirito originale, con un cast sorprendente che unisce grandi star e volti inediti.
Il cast e la trama del film
Protagonista del film è Peter Dinklage, star di Game of Thrones, nei panni del nuovo Toxie: un uomo comune che, dopo essere caduto in una vasca di rifiuti tossici, si trasforma in un antieroe deforme ma dotato di una forza sovrumana. Accanto a lui Kevin Bacon, Elijah Wood, Jacob Tremblay, Julia Davis e Taylour Paige, in un mix di horror, umorismo nero e critica sociale.
Il film è stato presentato in anteprima nella sezione Grand Public della Festa del Cinema di Roma, dove ha conquistato pubblico e stampa per la sua capacità di fondere l’estetica del B-movie con una riflessione satirica sul potere, l’inquinamento e la mutazione contemporanea.
Un cult che rinasce per una nuova generazione
Macon Blair omaggia il cinema indipendente di culto, riportando sul grande schermo l’energia provocatoria e anarchica del titolo originale, con una messa in scena più spettacolare ma sempre intrisa di ironia e sangue finto. The Toxic Avenger si presenta così come una commedia d’azione politicamente scorretta, pronta a far riscoprire alle nuove generazioni un eroe nato dal degrado, ma animato da un senso di giustizia viscerale.