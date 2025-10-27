The Toxic Avenger: il trailer del film con Peter Dinklage, Kevin Bacon ed Elijah Wood - dal 30 ottobre al cinema

Il nuovo Toxic Avenger reinterpreta con ironia e azione il mito del supereroe tossico creato da Lloyd Kaufman e Michael Herz nel 1985, diventato nel tempo un simbolo del cinema underground e splatter americano. A quasi quarant’anni di distanza, la pellicola torna in una versione aggiornata, ma fedele allo spirito originale, con un cast sorprendente che unisce grandi star e volti inediti.

Il cast e la trama del film

Protagonista del film è Peter Dinklage, star di Game of Thrones, nei panni del nuovo Toxie: un uomo comune che, dopo essere caduto in una vasca di rifiuti tossici, si trasforma in un antieroe deforme ma dotato di una forza sovrumana. Accanto a lui Kevin Bacon, Elijah Wood, Jacob Tremblay, Julia Davis e Taylour Paige, in un mix di horror, umorismo nero e critica sociale.

Il film è stato presentato in anteprima nella sezione Grand Public della Festa del Cinema di Roma, dove ha conquistato pubblico e stampa per la sua capacità di fondere l’estetica del B-movie con una riflessione satirica sul potere, l’inquinamento e la mutazione contemporanea.

Un cult che rinasce per una nuova generazione

Macon Blair omaggia il cinema indipendente di culto, riportando sul grande schermo l’energia provocatoria e anarchica del titolo originale, con una messa in scena più spettacolare ma sempre intrisa di ironia e sangue finto. The Toxic Avenger si presenta così come una commedia d’azione politicamente scorretta, pronta a far riscoprire alle nuove generazioni un eroe nato dal degrado, ma animato da un senso di giustizia viscerale.