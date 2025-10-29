Un semplice incidente di Jafar Panahi al cinema dal 6 novembre!

Arriva nelle sale italiane dal 6 novembre Un semplice incidente, il nuovo film di Jafar Panahi , uno dei più grandi registi della storia del cinema iraniano e tra le voci più significative del panorama contemporaneo. Dopo aver conquistato la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2025 , il film è stato designato dalla Francia come candidato ufficiale agli Oscar 2026 per il Miglior Film Internazionale.

Girato clandestinamente, senza il permesso delle autorità iraniane, Un semplice incidente conferma l’impegno di Panahi nella difesa dell’integrità artistica e della libertà creativa. Con uno sguardo che intreccia dramma e ironia, il regista costruisce una narrazione in bilico tra tragedia e grottesco, in cui l’ironia dissacrante – cifra distintiva del suo cinema – diventa lo strumento per denunciare l’assurdità del potere e la fragilità dei giudizi morali.

La trama di Un semplice incidente

Un piccolo evento quotidiano diventa la scintilla di una catena di conseguenze sempre più travolgenti. Panahi racconta, con la consueta lucidità e un sorprendente senso dell’assurdo, il confine sottile che separa l’errore umano dalla tragedia, trasformando un semplice incidente in un atto di accusa universale contro l’ingiustizia e la censura.

Scritto e diretto da Jafar Panahi, Un semplice incidente sarà nei cinema italiani dal 6 novembre 2025.