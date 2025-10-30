Corriere dello Sport.it
Peter Dinklage e il Vendicatore tossico in azione: guarda lo spot TV di The Toxic Avenger!

Peter Dinklage e il Vendicatore tossico in azione: guarda lo spot TV di The Toxic Avenger!

2 min

È online lo spot TV di The Toxic Avenger, il film diretto da Macon Blair con Peter Dinklage e Jacob Tremblay, da oggi al cinema distribuito da Eagle Pictures.

Il leggendario eroe tossico della Troma torna sul grande schermo in una nuova versione che unisce azione, ironia e satira sociale. Dinklage interpreta Winston Gooze, un uomo qualunque che, dopo un incidente in un impianto chimico, si trasforma nel “Vendicatore tossico”: un mostro dal cuore d’oro deciso a combattere l’ingiustizia e la corruzione.

Nel cast anche Kevin Bacon, Elijah Wood e Taylour Paige, per un film che rinnova il mito cult degli anni Ottanta in chiave moderna e spettacolare.
Lo spot TV, diffuso oggi in occasione dell’uscita italiana, restituisce le atmosfere irriverenti e l’estetica pulp del film, tra humour nero, azione e momenti surreali che richiamano lo spirito originale targato Troma.

Prodotto da Legendary Pictures insieme a Lloyd Kaufman e Michael Herz, creatori del cult del 1984, The Toxic Avenger combina intrattenimento e denuncia sociale, confermando l’attualità del suo messaggio satirico contro corruzione e degrado ambientale.

The Toxic Avenger è da oggi nelle sale italiane, distribuito da Eagle Pictures.

