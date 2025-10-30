Sky Cinema presenta in prima TV “Wicked”, il fenomeno musicale vincitore di due Oscar

Sky Cinema presenta in prima TV Wicked , il grande trionfo cinematografico vincitore di due Oscar® e di un Golden Globe , adattamento del celebre successo di Broadway che racconta la storia mai narrata delle streghe di Oz. Il film andrà in onda domani, venerdì 31 ottobre, alle 21:15 , in una doppia versione: su Sky Cinema Uno con le canzoni in lingua originale sottotitolate in italiano e su Sky Cinema Halloween (canale 303) , sempre alle 21:15, con le canzoni doppiate in italiano. Entrambe le versioni saranno disponibili anche in streaming su NOW e on demand , dove il film sarà fruibile anche in 4K .

Come si legge nella recensione di Wicked su Cinefilos.it «Jon M. Chu porta sullo schermo un musical che risplende di emozione e spettacolarità, restituendo al pubblico la magia di Broadway attraverso un linguaggio visivo potente e profondamente cinematografico». Un riconoscimento alla capacità del regista di fondere la tradizione teatrale con l’impatto visivo del grande schermo, valorizzando le interpretazioni delle protagoniste Cynthia Erivo e Ariana Grande.

La storia e il cast di un fenomeno generazionale

Basato su uno dei musical teatrali più amati e longevi, con musiche e testi del leggendario Stephen Schwartz (vincitore di Grammy® e Oscar®) e un libretto di Winnie Holzman, Wicked è ispirato al romanzo di Gregory Maguire.

Il film racconta la storia di Elphaba (Cynthia Erivo), una giovane donna incompresa che deve ancora scoprire il suo vero potere, e Glinda (Ariana Grande), brillante e popolare ma ancora alla ricerca della propria identità. Le due si conoscono alla Shiz University, dove nasce un’amicizia destinata a cambiare radicalmente dopo l’incontro con il Meraviglioso Mago di Oz. Attraverso avventure straordinarie, le due giovani compiranno i propri destini fino a diventare Elphaba la Perfida Strega dell’Ovest e Glinda la Strega Buona.

Diretto dall’acclamato Jon M. Chu, Wicked vanta un cast stellare che include la premiata attrice Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode e Jeff Goldblum.

Con la sua regia visionaria, Chu reinventa il mondo di Oz con energia, sensibilità e straordinari effetti speciali, catturando tutta la magia, l’emozione e la potenza musicale che hanno reso Wicked una delle trasposizioni cinematografiche più attese e indimenticabili degli ultimi anni.