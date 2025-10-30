Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 30 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Sky Cinema presenta in prima TV “Wicked”, il fenomeno musicale vincitore di due Oscar

Sky Cinema presenta in prima TV “Wicked”, il fenomeno musicale vincitore di due Oscar

4 min

Sky Cinema presenta in prima TV Wicked, il grande trionfo cinematografico vincitore di due Oscar® e di un Golden Globe, adattamento del celebre successo di Broadway che racconta la storia mai narrata delle streghe di Oz. Il film andrà in onda domani, venerdì 31 ottobre, alle 21:15, in una doppia versione: su Sky Cinema Uno con le canzoni in lingua originale sottotitolate in italiano e su Sky Cinema Halloween (canale 303), sempre alle 21:15, con le canzoni doppiate in italiano. Entrambe le versioni saranno disponibili anche in streaming su NOW e on demand, dove il film sarà fruibile anche in 4K.

Come si legge nella recensione di Wicked su Cinefilos.it «Jon M. Chu porta sullo schermo un musical che risplende di emozione e spettacolarità, restituendo al pubblico la magia di Broadway attraverso un linguaggio visivo potente e profondamente cinematografico». Un riconoscimento alla capacità del regista di fondere la tradizione teatrale con l’impatto visivo del grande schermo, valorizzando le interpretazioni delle protagoniste Cynthia Erivo e Ariana Grande.

La storia e il cast di un fenomeno generazionale

Basato su uno dei musical teatrali più amati e longevi, con musiche e testi del leggendario Stephen Schwartz (vincitore di Grammy® e Oscar®) e un libretto di Winnie Holzman, Wicked è ispirato al romanzo di Gregory Maguire.

Il film racconta la storia di Elphaba (Cynthia Erivo), una giovane donna incompresa che deve ancora scoprire il suo vero potere, e Glinda (Ariana Grande), brillante e popolare ma ancora alla ricerca della propria identità. Le due si conoscono alla Shiz University, dove nasce un’amicizia destinata a cambiare radicalmente dopo l’incontro con il Meraviglioso Mago di Oz. Attraverso avventure straordinarie, le due giovani compiranno i propri destini fino a diventare Elphaba la Perfida Strega dell’Ovest e Glinda la Strega Buona.

Diretto dall’acclamato Jon M. Chu, Wicked vanta un cast stellare che include la premiata attrice Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode e Jeff Goldblum.
Con la sua regia visionaria, Chu reinventa il mondo di Oz con energia, sensibilità e straordinari effetti speciali, catturando tutta la magia, l’emozione e la potenza musicale che hanno reso Wicked una delle trasposizioni cinematografiche più attese e indimenticabili degli ultimi anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cinema