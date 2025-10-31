Dal 18 dicembre al cinema Norimberga con Rami Malek e Russell Crowe  

Eagle Pictures porterà al cinema dal 18 dicembre Norimberga, il nuovo film scritto e diretto da James Vanderbilt , tratto dal libro The Nazi and the Psychiatrist di Jack El-Hai . Una produzione Walden Media , Bluestone Entertainment e Titan Media , il film vede protagonisti due premi Oscar: Rami Malek e Russell Crowe , affiancati da Michael Shannon .

Il duello psicologico al cuore del processo di Norimberga

Ambientato all’indomani della Seconda guerra mondiale, Norimberga segue la storia vera del tenente colonnello Douglas Kelley (Rami Malek), psichiatra dell’esercito americano incaricato di valutare la sanità mentale di Hermann Göring (Russell Crowe), l’ex braccio destro di Hitler.

Mentre gli Alleati, guidati dal giudice Robert H. Jackson (Michael Shannon), gettano le basi per il tribunale internazionale di Norimberga, Kelley si trova davanti a una missione senza precedenti: comprendere la mente dei principali gerarchi nazisti per stabilire se fossero malati, manipolati o consapevolmente malvagi. Nel silenzio delle celle, il confronto tra Kelley e Göring diventa un intenso duello psicologico che mette in discussione i confini tra ragione e follia, obbedienza e colpa. Da quello scontro emerge una domanda che ancora oggi interroga la coscienza collettiva: stavano solo eseguendo ordini, erano pazzi o semplicemente malvagi?

Un dramma storico che esplora la natura del male

Prodotto da Richard Saperstein, Bradley J. Fischer, James Vanderbilt, Frank Smith, William Sherak, Cherilyn Hawrysh, Benjamin Tappan, István Major e George Freeman, Norimberga promette di essere un thriller storico e morale di grande intensità, capace di riportare sul grande schermo uno dei momenti più complessi e cruciali del Novecento.