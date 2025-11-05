I Jonas Brothers cercano di tornare a casa per Natale nel trailer di A Very Jonas Christmas Movie

Disney+ ha diffuso via Cinefilos.it il trailer ufficiale di A Very Jonas Christmas Movie, la nuova commedia natalizia con protagonisti Kevin, Joe e Nick Jonas, in arrivo il 14 novembre in Italia su Disney+ e su Hulu negli Stati Uniti.

Nel film, i tre fratelli affrontano una corsa contro il tempo per tornare a casa e trascorrere il Natale con le loro famiglie, tra imprevisti, comicità e tanta musica.

Un film tra musica e spirito natalizio

Il trailer offre un assaggio del primo singolo originale tratto dal film, “Coming Home This Christmas” con Kenny G, ora disponibile su Spotify, Apple Music, Amazon Music e YouTube Music. La colonna sonora, prodotta da Hollywood Records/Republic Records con l’executive music producer Justin Tranter, sarà pubblicata il 14 novembre in formato digitale, CD e vinile, ed è già disponibile per il pre-add e il pre-save.

La soundtrack include sette brani inediti e tre tracce aggiuntive, tra cui:

Like It’s Christmas (Live e Studio Version)

Coming Home This Christmas (feat. Kenny G)

Home Alone

Sucker (Live Version)

Un cast ricco di volti noti

Oltre ai Jonas Brothers, nel cast figurano Chloe Bennet, Billie Lourd, Laverne Cox, KJ Apa, Andrew Barth Feldman, Andrea Martin, Randall Park e Jesse Tyler Ferguson nei panni di Babbo Natale, con la partecipazione speciale di Kenny G e Justin Tranter, oltre a camei della stessa famiglia Jonas.

Diretto da Jessica Yu (Quiz Lady, This Is Us), vincitrice di un Emmy e di un Oscar, il film è scritto e prodotto da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger (This Is Us, Tuo, Simon), insieme ai Jonas Brothers, Adam Fishbach, Spencer Berman e Scott Morgan. Una produzione 20th Television, parte dei Disney Television Studios, che promette di unire musica, famiglia e magia natalizia in perfetto stile Disney.