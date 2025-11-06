Five Nights at Freddy’s 2 - trailer: in arrivo il nuovo capitolo dell’incubo targato Blumhouse

Il terrore animatronico è pronto a tornare. Dopo il clamoroso successo del primo film, Five Nights at Freddy’s si prepara a un nuovo capitolo diretto ancora una volta da Emma Tammi e scritto dal creatore del franchise videoludico Scott Cawthon . Prodotto da Jason Blum per Blumhouse e dallo stesso Cawthon, Five Nights at Freddy’s 2 promette di ampliare l’universo oscuro nato nei videogiochi cult e diventato un fenomeno globale al cinema nel 2023.

La storia riprende un anno dopo gli eventi alla Freddy Fazbear’s Pizza. L’ex guardia di sicurezza Mike (Josh Hutcherson) e l’agente di polizia Vanessa (Elizabeth Lail) cercano di proteggere la giovane Abby (Piper Rubio) dalla verità su ciò che è accaduto, ma quando la bambina si avventura di nuovo tra le mura del ristorante, l’incubo si riaccende. Mentre il “Fazfest” riporta in vita i ricordi dell’orrore, emergono segreti inquietanti sull’origine di Freddy e sulle forze che si celano dietro le maschere degli animatroni.

Il cast del film include anche Matthew Lillard nel ruolo di William Afton, Theodus Crane (Jeremiah) e nuovi volti come Freddy Carter (Shadow and Bone), Wayne Knight (Jurassic Park), Mckenna Grace (Ghostbusters: Afterlife) e l’icona horror Skeet Ulrich (Scream).

Con un primo capitolo che ha incassato oltre 300 milioni di dollari nel mondo, Five Nights at Freddy’s 2 punta a replicare il successo, spingendo ancora più a fondo nella leggenda del ristorante maledetto. Un nuovo incubo sta per cominciare… e questa volta, Freddy non è solo.