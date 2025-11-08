Predator: Badlands, il nuovo capitolo della saga è ora al cinema

Dopo mesi di attesa, Predator: Badlands è finalmente arrivato nelle sale italiane, riportando sul grande schermo uno dei mostri più iconici della storia del cinema. Diretto da Dan Trachtenberg , già regista dell’acclamato Prey, il film segna un nuovo inizio per il franchise prodotto da 20th Century Studios e distribuito in Italia da The Walt Disney Company Italia .

Ambientato in un futuro prossimo, Badlands racconta la storia di un gruppo di coloni sopravvissuti in una Terra devastata che devono affrontare una nuova, brutale incarnazione del cacciatore alieno. Il tono del film è più cupo e viscerale rispetto ai capitoli precedenti, con un approccio realistico e una forte componente survival.

Come si legge nella recensione di Cinefilos.it, «Predator: Badlands rielabora l’iconografia classica della saga con un realismo sporco e una tensione costante. Il nuovo Predator non è solo una macchina di morte, ma un simbolo del declino umano e della lotta per la sopravvivenza». Un giudizio che conferma la direzione più matura e riflessiva intrapresa dal franchise.

Il cast è guidato da Boyd Holbrook e Amber Midthunder, già protagonista di Prey, affiancati da nuovi volti come Isabela Merced e David Harbour. Il film si distingue per l’uso minimo di CGI e la forte componente fisica delle scene d’azione, girate in location naturali per rendere l’esperienza più immersiva possibile.

Con Predator: Badlands, la saga creata da John McTiernan nel 1987 trova nuova linfa vitale, mescolando azione, orrore e riflessione ecologista. Una visione imperdibile per i fan del franchise e per gli amanti del grande cinema di fantascienza.