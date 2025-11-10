Rilasciato il trailer ufficiale di Michael, il film sulla vita di Michael Jackson

È stato diffuso il trailer ufficiale di Michael, l’attesissimo film che porta sul grande schermo la vita e l’eredità di Michael Jackson, uno degli artisti più influenti e amati di tutti i tempi. Diretto da Antoine Fuqua , il film racconta l’uomo dietro la leggenda, ripercorrendo le tappe che hanno trasformato il giovane talento dei Jackson Five nel più grande performer della storia della musica pop.

La storia dietro la leggenda

Michael esplora la vita di Jackson al di là del palcoscenico, mostrando non solo le sue iconiche esibizioni e l’incredibile ascesa al successo mondiale, ma anche il percorso personale, fatto di sacrifici, visione artistica e continua ricerca della perfezione. Il film promette di offrire al pubblico uno sguardo inedito sull’artista, attraverso momenti di intimità e sequenze che riprendono le performance più rappresentative della sua carriera da solista. “È qui che inizia la sua storia”, recita il trailer, che si chiude con immagini evocative delle prime esibizioni del Re del Pop.

Un cast guidato da Jaafar Jackson

A interpretare Michael Jackson sarà Jaafar Jackson, nipote dell’artista, al suo debutto cinematografico. Accanto a lui Nia Long (Empire, The Best Man), Laura Harrier (BlacKkKlansman, Spider-Man: Homecoming) e Juliano Krue Valdi (The Loud House, Arco). Completano il cast Miles Teller (Top Gun: Maverick, Whiplash) e Colman Domingo (Sing Sing, Rustin), due volte candidato all’Oscar, in ruoli chiave che accompagneranno il protagonista nel suo viaggio verso la celebrità.

Una squadra di grandi nomi dietro la macchina da presa

La regia è affidata al pluripremiato Antoine Fuqua, già autore di Training Day e The Equalizer, mentre la sceneggiatura porta la firma del tre volte candidato all’Oscar® John Logan (Il gladiatore, The Aviator). Il film è prodotto dal vincitore dell’Oscar Graham King (The Departed, Bohemian Rhapsody), insieme a John Branca e John McClain, storici collaboratori del Re del Pop e produttori esecutivi di This Is It e Thriller 40. Michael si preannuncia come un omaggio potente e appassionato a un artista che ha ridefinito la musica, la danza e la cultura pop del Novecento.