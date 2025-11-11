My Father's Shadow uscirà nelle sale italiane il 6 febbraio con MUBI

My Father’s Shadow ha avuto la sua prima mondiale al Festival di Cannes 2025 ed è stato il primo film nigeriano in assoluto a debuttare al festival, presentato nella prestigiosa sezione Un Certain Regard dove Akinola Davies Jr. (Lizard) ha ricevuto la Menzione Speciale Caméra d’Or. Il film ha poi avuto la sua prima nel Regno Unito al BFI London Film Festival ed è il film con più candidature ai British Independent Film Awards, con un totale di 12 nomination; ha inoltre ricevuto due candidature ai Gotham Film Awards nelle categorie Miglior regista esordiente e Miglior attore protagonista.

Un racconto dagli spunti autobiografici ambientato nell’arco di una giornata nella metropoli nigeriana di Lagos durante la difficile crisi elettorale del 1993. Un padre e i suoi due figli si muovono attraverso la città immensa, mentre i disordini politici che dilagano attorno a loro mettono alla prova il viaggio di ritorno verso casa.

Scritto da Akinola Davies Jr. e Wale Davies, con la fotografia di Jermaine Edwards, My Father’s Shadow cattura, attraverso gli occhi di un bambino, un momento di profondo sconvolgimento storico, in cui tutto è sul punto di cambiare.