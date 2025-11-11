Jessica Chastain e Isaac Hernández protagonisti di Dreams, il nuovo film di Michel Franco

Arriva sul grande schermo Dreams, il nuovo film scritto e diretto dal regista e sceneggiatore Michel Franco , autore di opere intense e sofisticate come New Order e Sundown. Questa volta il filmmaker messicano si confronta con un dramma psicologico che esplora i confini del desiderio, del potere e dell’identità, mettendo in scena due protagonisti d’eccezione: il premio Oscar Jessica Chastain e Isaac Hernández , celebre primo ballerino dell’American Ballet Theatre di New York.

Con una durata di 95 minuti, Dreams racconta la storia di Fernando (Isaac Hernández), giovane e talentuoso ballerino messicano che sogna il riconoscimento internazionale e una nuova vita negli Stati Uniti. Convinto che Jennifer (Jessica Chastain), raffinata filantropa dell’alta società americana e sua amante, possa aiutarlo a realizzare le sue ambizioni, decide di lasciare tutto per inseguire il proprio sogno. Ma il suo arrivo nella vita di lei finisce per sconvolgere il fragile equilibrio su cui Jennifer ha costruito la propria esistenza.

Come si legge nella recensione di Cinefilos.it, Ilaria Denaro scrive: “Dreams è un’affascinante storia di passione, potere e infine vendetta, con la danza classica come fondale latente alle vicende.” Il film si addentra così nelle complesse dinamiche di potere e dipendenza tra i due personaggi: da una parte una donna di successo che teme di perdere il controllo, dall’altra un artista il cui talento diventa l’unica arma di affermazione personale. Franco intreccia questi elementi in una narrazione viscerale ed emotiva, che riflette anche le tensioni tra Stati Uniti e Messico, dove i confini – fisici e psicologici – definiscono il destino delle persone.

Con la sua intensità visiva e le interpretazioni magnetiche dei protagonisti, Dreams si propone come uno dei titoli più attesi della stagione cinematografica, confermando Michel Franco come una delle voci più originali e coraggiose del cinema contemporaneo.