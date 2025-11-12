Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 12 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Stefano Accorsi protagonista di Una figlia, il nuovo film di Ivano De Matteo in prima TV su Sky Cinema

Una figlia – mercoledì 12 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K.
2 min

Domani, mercoledì 12 novembre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno, debutta in prima TV Una figlia, il nuovo film diretto da Ivano De Matteo con Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi. Il film sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema.

Dopo Mia, il regista romano torna a raccontare la fragilità dei legami familiari, firmando un dramma intimo che esplora temi come la colpa, la responsabilità e il perdono. Al centro della storia, Pietro (Accorsi), un uomo di mezza età che, dopo la morte della moglie, ha cresciuto da solo la figlia Sofia (Francesconi). Il loro è un rapporto totalizzante, costruito su affetto e dipendenza reciproca. Ma quando Pietro prova a rifarsi una vita con una nuova compagna, la reazione di Sofia diventa imprevedibile e travolgente, mettendo a dura prova il legame tra padre e figlia.

Come sottolinea Cinefilos.it, Una figlia nasce dal desiderio di De Matteo di raccontare non solo la sofferenza delle vittime, ma anche quella di chi ha sbagliato, offrendo uno sguardo empatico e raro su dinamiche spesso taciute.

Con l’interpretazione intensa di Stefano Accorsi e la sorprendente prova di Ginevra Francesconi, il film conferma Ivano De Matteo come uno dei registi più sensibili del panorama italiano contemporaneo.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
