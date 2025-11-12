Stefano Accorsi protagonista di Una figlia, il nuovo film di Ivano De Matteo in prima TV su Sky Cinema

Domani, mercoledì 12 novembre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno , debutta in prima TV Una figlia, il nuovo film diretto da Ivano De Matteo con Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi . Il film sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema.

Dopo Mia, il regista romano torna a raccontare la fragilità dei legami familiari, firmando un dramma intimo che esplora temi come la colpa, la responsabilità e il perdono. Al centro della storia, Pietro (Accorsi), un uomo di mezza età che, dopo la morte della moglie, ha cresciuto da solo la figlia Sofia (Francesconi). Il loro è un rapporto totalizzante, costruito su affetto e dipendenza reciproca. Ma quando Pietro prova a rifarsi una vita con una nuova compagna, la reazione di Sofia diventa imprevedibile e travolgente, mettendo a dura prova il legame tra padre e figlia.

Come sottolinea Cinefilos.it, Una figlia nasce dal desiderio di De Matteo di raccontare non solo la sofferenza delle vittime, ma anche quella di chi ha sbagliato, offrendo uno sguardo empatico e raro su dinamiche spesso taciute.

Con l’interpretazione intensa di Stefano Accorsi e la sorprendente prova di Ginevra Francesconi, il film conferma Ivano De Matteo come uno dei registi più sensibili del panorama italiano contemporaneo.