Il Diavolo Veste Prada 2: teaser trailer riunisce Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt

Dopo quasi vent’anni, le icone di Runway sono tornate. È stato diffuso il teaser trailer ufficiale de Il Diavolo Veste Prada 2 , l’attesissimo sequel del film cult del 2006 che ha definito un’epoca nel mondo della moda e del cinema.

Come riportato da Cinefilos.it, il video anticipa il ritorno di Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, nuovamente nei panni di Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton e Nigel Kipling. Le prime immagini mostrano l’atmosfera glamour e tagliente degli uffici di Runway, tra sguardi severi, abiti mozzafiato e il ritorno del celebre “That’s all”.

Il film, diretto da David Frankel e scritto da Aline Brosh McKenna, riunisce il cast originale e introduce nuovi volti come Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak e Conrad Ricamora. Confermati anche Tracie Thoms e Tibor Feldman, che riprendono i ruoli di Lily e Irv.

Prodotto da Wendy Finerman con Michael Bederman, Karen Rosenfelt e Aline Brosh McKenna come executive producer, Il Diavolo Veste Prada 2 arriverà nelle sale italiane il 29 aprile 2026. Il teaser lascia intendere che il ritorno di Miranda Priestly sarà tanto imperioso quanto indimenticabile.