40 secondi: il trailer del film in arrivo al cinema ispirato alla storia di Willy Monteiro Duarte
Guarda il trailer ufficiale di 40 secondi, il film ispirato alla tragica vicenda di Willy Monteiro Duarte, il giovane capoverdiano ucciso a Colleferro il 6 settembre 2020.
La pellicola ripercorre le 24 ore che precedono il drammatico evento, intrecciando incontri casuali, rivalità e tensioni latenti in un racconto che esplora la banalità del male e i meccanismi che alimentano la violenza giovanile.
Come riportato da Cinefilos.it, il film è scritto da Vincenzo Alfieri con Giuseppe G. Stasi ed è tratto dal libro 40 secondi. Willy Monteiro Duarte. La luce del coraggio e il buio della violenza di Federica Angeli (edito da Baldini+Castoldi). Nel cast figurano Francesco Gheghi, Enrico Borello, Francesco Di Leva, Beatrice Puccilli, Justin De Vivo, Giordano Giansanti, Luca Petrini, con la partecipazione di Maurizio Lombardi e Sergio Rubini.
Prodotto e distribuito da Eagle Pictures — la stessa casa di produzione e distribuzione de Il ragazzo dai pantaloni rosa — 40 secondi arriverà nelle sale italiane il 19 novembre 2025. Un film che si propone di raccontare, con rispetto e intensità, una storia vera che ha scosso l’opinione pubblica e aperto un profondo dibattito su violenza giovanile, disagio sociale e integrazione.