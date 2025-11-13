40 secondi: il trailer del film in arrivo al cinema ispirato alla storia di Willy Monteiro Duarte

Guarda il trailer ufficiale di 40 secondi , il film ispirato alla tragica vicenda di Willy Monteiro Duarte , il giovane capoverdiano ucciso a Colleferro il 6 settembre 2020. La pellicola ripercorre le 24 ore che precedono il drammatico evento , intrecciando incontri casuali, rivalità e tensioni latenti in un racconto che esplora la banalità del male e i meccanismi che alimentano la violenza giovanile.

Come riportato da Cinefilos.it, il film è scritto da Vincenzo Alfieri con Giuseppe G. Stasi ed è tratto dal libro 40 secondi. Willy Monteiro Duarte. La luce del coraggio e il buio della violenza di Federica Angeli (edito da Baldini+Castoldi). Nel cast figurano Francesco Gheghi, Enrico Borello, Francesco Di Leva, Beatrice Puccilli, Justin De Vivo, Giordano Giansanti, Luca Petrini, con la partecipazione di Maurizio Lombardi e Sergio Rubini.

Prodotto e distribuito da Eagle Pictures — la stessa casa di produzione e distribuzione de Il ragazzo dai pantaloni rosa — 40 secondi arriverà nelle sale italiane il 19 novembre 2025. Un film che si propone di raccontare, con rispetto e intensità, una storia vera che ha scosso l’opinione pubblica e aperto un profondo dibattito su violenza giovanile, disagio sociale e integrazione.