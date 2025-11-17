Piccole cose come queste: il film con Cillian Murphy arriva su RaiPlay dal 6 dicembre

Arriva su RaiPlay dal 6 dicembre Piccole cose come queste, il nuovo film diretto da Tim Mielants e interpretato da Cillian Murphy, fresco Premio Oscar per Oppenheimer. L’opera, tratta dal romanzo Piccole cose da nulla di Claire Keegan, è stata prodotta da Matt Damon e Ben Affleck per Artists Equity e si è imposta come uno dei titoli più acclamati dell’ultima stagione cinematografica. Lo riporta Cinefilos.it.