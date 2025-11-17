Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 17 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Piccole cose come queste: il film con Cillian Murphy arriva su RaiPlay dal 6 dicembre© Cortesia RaiPlay

Piccole cose come queste: il film con Cillian Murphy arriva su RaiPlay dal 6 dicembre

3 min

Arriva su RaiPlay dal 6 dicembre Piccole cose come queste, il nuovo film diretto da Tim Mielants e interpretato da Cillian Murphy, fresco Premio Oscar per Oppenheimer. L’opera, tratta dal romanzo Piccole cose da nulla di Claire Keegan, è stata prodotta da Matt Damon e Ben Affleck per Artists Equity e si è imposta come uno dei titoli più acclamati dell’ultima stagione cinematografica. Lo riporta Cinefilos.it.

Presentato come film d’apertura alla Berlinale, dove Emily Watson ha ricevuto l’Orso d’Argento, il racconto è ambientato nell’Irlanda del 1985 e segue la storia di Bill Furlong (Murphy), padre di cinque figlie e commerciante di carbone. La sua vita cambia quando scopre un terribile segreto custodito nel convento della sua comunità, guidato da Suor Mary (Watson). Da quel momento Bill si trova davanti a una scelta morale che mette a rischio la sua stabilità familiare e il fragile equilibrio del paese.

Con una regia essenziale e potente, Mielants affronta il tema delle Case Magdalene, uno dei capitoli più dolorosi della storia irlandese. Accanto a Murphy ed Emily Watson, nel cast figurano anche Eileen Walsh, Michelle Fairley, Clare Dunne, Helen Behan e Agnes O’Casey.

Acclamato dalla critica internazionale – dal Chicago Sun-Times a The GuardianPiccole cose come queste arriva ora in streaming gratuito su RaiPlay, confermandosi come un’opera di grande intensità emotiva e valore civile.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cinema

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS