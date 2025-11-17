Piccole cose come queste: il film con Cillian Murphy arriva su RaiPlay dal 6 dicembre
Arriva su RaiPlay dal 6 dicembre Piccole cose come queste, il nuovo film diretto da Tim Mielants e interpretato da Cillian Murphy, fresco Premio Oscar per Oppenheimer. L’opera, tratta dal romanzo Piccole cose da nulla di Claire Keegan, è stata prodotta da Matt Damon e Ben Affleck per Artists Equity e si è imposta come uno dei titoli più acclamati dell’ultima stagione cinematografica. Lo riporta Cinefilos.it.
Presentato come film d’apertura alla Berlinale, dove Emily Watson ha ricevuto l’Orso d’Argento, il racconto è ambientato nell’Irlanda del 1985 e segue la storia di Bill Furlong (Murphy), padre di cinque figlie e commerciante di carbone. La sua vita cambia quando scopre un terribile segreto custodito nel convento della sua comunità, guidato da Suor Mary (Watson). Da quel momento Bill si trova davanti a una scelta morale che mette a rischio la sua stabilità familiare e il fragile equilibrio del paese.
Con una regia essenziale e potente, Mielants affronta il tema delle Case Magdalene, uno dei capitoli più dolorosi della storia irlandese. Accanto a Murphy ed Emily Watson, nel cast figurano anche Eileen Walsh, Michelle Fairley, Clare Dunne, Helen Behan e Agnes O’Casey.
Acclamato dalla critica internazionale – dal Chicago Sun-Times a The Guardian – Piccole cose come queste arriva ora in streaming gratuito su RaiPlay, confermandosi come un’opera di grande intensità emotiva e valore civile.