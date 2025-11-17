Disney via Cinefilos.it ha diffuso il primo trailer dell'atteso adattamento live-action Disney di Oceania , con Catherine Lagaʻaia nel ruolo di Vaiana e Dwayne Johnson, che ritorna in quello del semidio Maui.

Il trailer offre un primo sguardo alla nuova versione live-action dell'avventura, presentando al pubblico la maestosa isola e la vivace popolazione di Motunui, il semidio mutaforma Maui, l'intimidatoria ma adorabile tribù dei Kakamora e Lagaʻaia nel ruolo della navigatrice Vaiana, che canta il celebre verso “Chi è Vaiana”.

Oltre a Lagaʻaia e Johnson, il cast di Oceania include John Tui, originario di Auckland, Nuova Zelanda, nel ruolo del serio padre di Vaiana, Capo Tui; Frankie Adams, samoana-neozelandese, che interpreta Sina, la madre giocosa e determinata di Vaiana; e Rena Owen, originaria di Bay of Islands, Nuova Zelanda, nel ruolo dell’amata Nonna Tala.

Nell'adattamento live-action Disney dell'avventura animata candidata all'Oscar®, Vaiana (Catherine Lagaʻaia) risponde al richiamo dell'oceano e, per la prima volta, viaggia oltre la barriera corallina dell’isola di Motunui con il famigerato semidio Maui (Dwayne Johnson) in un viaggio indimenticabile per riportare la prosperità al suo popolo. Il film è diretto dal vincitore di Emmy e Tony Award Thomas Kail (Hamilton); prodotto da Dwayne Johnson, Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia e Lin-Manuel Miranda; Thomas Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth e Auliʻi Cravalho, che ha doppiato Vaiana nelle versioni originali dei film d'animazione Oceania e Oceania 2, sono gli executive producer. Oceania arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 19 agosto 2026.