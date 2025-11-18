Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 18 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
40 Secondi, online il nuovo spot TV del film dedicato a Willy Monteiro Duarte

40 Secondi, online il nuovo spot TV del film dedicato a Willy Monteiro Duarte

2 min

È online il nuovo spot TV di 40 Secondi, il film diretto da Vincenzo Alfieri e prodotto da Eagle Pictures, che arriverà nelle sale italiane il 19 novembre. Dopo l’anteprima speciale a Colleferro – accolta da un’intensa partecipazione della comunità – il film torna a far parlare di sé con un video emozionale che mette al centro la figura di Willy Monteiro Duarte, simbolo di gentilezza, solidarietà e coraggio civile.

 

 

Lo spot mostra alcuni istanti chiave del racconto: l’energia del giovane Justin De Vivo nel ruolo di Willy, il ritratto della sua quotidianità e dei rapporti affettivi, fino alla rievocazione del tragico episodio che ha sconvolto l’Italia. L’obiettivo è chiaro: ricordare, coinvolgere, e riportare al pubblico il senso profondo di una storia che non va dimenticata.

Il cast comprende anche Claudio Bisio, Francesco Russo, Giacomo Giorgio, Carolina Sala, Daniela Morozzi e Fortunato Cerlino, per un’opera che intreccia realismo, pudore narrativo e responsabilità civile. Con 40 Secondi, Alfieri prosegue il suo percorso nel cinema sociale, firmando un film che vuole essere insieme memoria e monito.

40 Secondi sarà al cinema dal 19 novembre, distribuito da Eagle Pictures.

 

Tutte le news di Cinema

