After the Hunt: Dopo la caccia, il nuovo film di Luca Guadagnino arriva su Prime Video dal 20 novembre 2025

È stato rilasciato il trailer ufficiale di After the Hunt: Dopo la caccia , il nuovo thriller psicologico diretto da Luca Guadagnino e disponibile in streaming su Prime Video in tutto il mondo a partire dal 20 novembre 2025 . Il film vanta un cast d’eccezione guidato da Julia Roberts , affiancata da Ayo Edebiri , Andrew Garfield , Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny . Scritto da Nora Garrett , il progetto segna un ritorno del regista a temi complessi e profondamente contemporanei.

Come evidenziato nella recensione di Cinefilos.it, «Il nuovo film è un thriller psicologico che affronta un tema quanto mai attuale: le dinamiche di potere, le accuse di molestie e la complessità morale che si nasconde dietro ogni vicenda in cui desiderio, carriera e segreti personali si intrecciano». Un racconto che, attraverso le sfumature dei suoi personaggi, tocca fragilità, ambiguità e zone grigie del mondo accademico e professionale.

La storia segue la professoressa universitaria Alma (Julia Roberts), la cui vita privata e carriera vengono travolte quando una studentessa modello (Ayo Edebiri) accusa di molestie un collega (Andrew Garfield). Un’accusa che intreccia relazioni ambigue, fedeltà messe alla prova e un segreto del passato che rischia di riemergere.

Prodotto da Brian Grazer, Luca Guadagnino, Jeb Brody e Allan Mandelbaum, e accompagnato dalla colonna sonora di Trent Reznor e Atticus Ross, After the Hunt: Dopo la caccia si propone come uno dei titoli più attesi della fine del 2025, confermando ancora una volta la capacità del regista italiano di unire intensità emotiva e tensione narrativa.

Il film sarà disponibile su Prime Video dal 20 novembre 2025.