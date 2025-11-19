Arriva al cinema 40 secondi, il nuovo film di Vincenzo Alfieri

Il termine "necessario" legato a un film è spesso abusato. In questo caso però sembra l'unico abbastanza importante da definire 40 secondi , il nuovo film di Vincenzo Alfieri. Come si legge nella recensione di Chiara Guida su Cinefilos.it , "è una di quelle opere che ti costringono a restare seduto anche dopo i titoli di coda, in silenzio, con un peso che non è solo dolore, ma anche consapevolezza. Il film nasce dall’omonimo libro di Federica Angeli e si propone come una ricostruzione asciutta, a tratti quasi documentaria, delle ventiquattr’ore che precedono l’omicidio di Willy Duarte Monteiro , il ventunenne capoverdiano ucciso a Colleferro , nella notte del 6 settembre 2020 , mentre tentava di difendere un amico."

Con una struttura a "punti di vista" Alfieri ricostruisce con onestà e dovizia di dettagli le note 24 ore dall'epilogo tragico, offrendo non solo un ritratto di Willy e dei suoi assassini, ma anche delle persone intorno a loro e dell'ambiente socio-culturale che è stato da scenario e per certi versi da complice alla tragedia.

"Accanto ai volti già noti di Francesco Gheghi e Francesco Di Leva, spiccano i giovani selezionati attraverso lo street casting, che portano sullo schermo un’energia ruvida, istintiva, non addomesticata. La loro presenza conferisce autenticità e potenza al racconto, trasformando il film in un vero esperimento di cinema del reale." Si legge su Cinefilos.it, in riferimento a un insieme di volti e interpretazioni che davvero fanno la differenza in un film che poteva sfociare nel patetismo e invece rimane duro e solido nelle sue intenzioni.

Inevitabile poi che il film sia anche un momento per ricordare una vita spezzata. Numerose sono state infatti le proiezioni/commemorazioni di Willy che hanno preceduto l'uscita ufficiale del film. In particolare, il 14 novembre a Colleferro la comunità si è stretta attorno al ricordo di Willy durante l’anteprima speciale di 40 secondi prodotto da Eagle Pictures (reduce dal grande successo di Il ragazzo dai pantaloni rosa).

Colleferro ha dimostrato ancora una volta quanto forte e vivo sia il legame con Willy, simbolo di coraggio e gentilezza. Bastano pochi istanti sullo schermo per far calare nella sala un silenzio intenso, subito trasformato in applausi, occhi lucidi e commozione a fine proiezione. A interpretare Willy è il giovane attore Justin De Vivo, anche lui di origine capoverdiane, accolto insieme al regista e al resto del cast da un pubblico caloroso, riconoscente e profondamente partecipe. Le immagini viste ieri hanno riportato quel sorriso e quella luce negli occhi di chi non lo ha mai dimenticato. In sala, al termine del film, sono esplosi applausi intensi, accompagnati da momenti di commozione e da un’emozione condivisa, Il regista e il cast del film sono stati accolti con grande calore.