Primavera: trailer del film su Antonio Vivaldi
Warner Bros Italia ha diffuso via Cinefilos.it il trailer di Primavera, esordio alla regia cinematografica di Damiano Michieletto. Aperte anche le prevendite per le ANTEPRIME SPECIALI del film che si terranno domenica 14 dicembre in alcuni cinema selezionati in tutta Italia, da Roma a Firenze, da Venezia a Bari.
Il film, liberamente tratto dal romanzo Stabat Mater di Tiziano Scarpa (Premio Strega 2009, pubblicato in Italia da Giulio Einaudi editore), è interpretato da Tecla Insolia, Michele Riondino, Andrea Pennacchi, Fabrizia Sacchi, e con la partecipazione di Valentina Bellé e con la partecipazione di Stefano Accorsi, e uscirà nelle sale italiane il 25 dicembre 2025 distribuito da Warner Bros Pictures.
Presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival e vincitore dell'Audience Award for the Best Intl Feature al Festival di Chicago, Primavera è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Indigo Film una coproduzione italo-francese con Moana Films, in associazione con Paradise City Sales, con la partecipazione di Diaphana Distribution, opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del Ministero della Cultura, con il sostegno della Regione Lazio - Lazio Cinema International Avviso Publico (PR FESR Lazio 2021-2027), con il contributo della Regione Veneto (PR FESR 2021-2027) con il sostegno di Fondazione Veneto Film Commission.
La sceneggiatura di Primavera è firmata da Ludovica Rampoldi, la fotografia è a cura di Daria D'Antonio, il montaggio di Walter Fasano, le musiche originali di Fabio Massimo Capogrosso (edizioni musicali Creazioni Artistiche Musicali C.A.M. e Indigo Film ), la scenografia di Gaspare De Pascali, i costumi di Maria Rita Barbera e Gaia Calderone, il suono in presa diretta di Gianluca Scarlata.
La trama del film
Primi del Settecento. L'Ospedale della Pietà è il più grande orfanotrofio di Venezia, ma è anche un'istituzione che avvia le orfane più brillanti allo studio della musica. La sua orchestra è una delle più apprezzate al mondo. Cecilia ha vent'anni, vive da sempre alla Pietà ed è una straordinaria violinista. L'arte ha dischiuso la sua mente ma non le porte dell'orfanotrofio; può esibirsi solo lì dentro, dietro una grata, per ricchi mecenati. Questo fino a che un vento di primavera scuote improvvisamente la sua vita. Tutto cambia con l'arrivo del nuovo insegnante di violino. Il suo nome è Antonio Vivaldi.