Primavera: trailer del film su Antonio Vivaldi

Warner Bros Italia ha diffuso via Cinefilos.it il trailer di Primavera , esordio alla regia cinematografica di Damiano Michieletto . Aperte anche le prevendite per le ANTEPRIME SPECIALI del film che si terranno domenica 14 dicembre in alcuni cinema selezionati in tutta Italia, da Roma a Firenze, da Venezia a Bari. Il film, liberamente tratto dal romanzo Stabat Mater di Tiziano Scarpa (Premio Strega 2009, pubblicato in Italia da Giulio Einaudi editore), è interpretato da Tecla Insolia, Michele Riondino, Andrea Pennacchi, Fabrizia Sacchi, e con la partecipazione di Valentina Bellé e con la partecipazione di Stefano Accorsi , e uscirà nelle sale italiane il 25 dicembre 2025 distribuito da Warner Bros Pictures.

Presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival e vincitore dell'Audience Award for the Best Intl Feature al Festival di Chicago, Primavera è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Indigo Film una coproduzione italo-francese con Moana Films, in associazione con Paradise City Sales, con la partecipazione di Diaphana Distribution, opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del Ministero della Cultura, con il sostegno della Regione Lazio - Lazio Cinema International Avviso Publico (PR FESR Lazio 2021-2027), con il contributo della Regione Veneto (PR FESR 2021-2027) con il sostegno di Fondazione Veneto Film Commission.

La sceneggiatura di Primavera è firmata da Ludovica Rampoldi, la fotografia è a cura di Daria D'Antonio, il montaggio di Walter Fasano, le musiche originali di Fabio Massimo Capogrosso (edizioni musicali Creazioni Artistiche Musicali C.A.M. e Indigo Film ), la scenografia di Gaspare De Pascali, i costumi di Maria Rita Barbera e Gaia Calderone, il suono in presa diretta di Gianluca Scarlata.

La trama del film

Primi del Settecento. L'Ospedale della Pietà è il più grande orfanotrofio di Venezia, ma è anche un'istituzione che avvia le orfane più brillanti allo studio della musica. La sua orchestra è una delle più apprezzate al mondo. Cecilia ha vent'anni, vive da sempre alla Pietà ed è una straordinaria violinista. L'arte ha dischiuso la sua mente ma non le porte dell'orfanotrofio; può esibirsi solo lì dentro, dietro una grata, per ricchi mecenati. Questo fino a che un vento di primavera scuote improvvisamente la sua vita. Tutto cambia con l'arrivo del nuovo insegnante di violino. Il suo nome è Antonio Vivaldi.