sabato 22 novembre 2025
Le voci di 40 Secondi: come il film riaccende l’attenzione sulla storia di Willy

2 min

La vicenda di Willy Monteiro Duarte continua a lasciare un’impronta profonda nella comunità di Colleferro e nell’immaginario collettivo del Paese. In vista dell’uscita nelle sale di 40 Secondi, il film diretto da Vincenzo Alfieri che ricostruisce gli ultimi istanti del giovane ucciso nel 2020, emergono nuovi spunti sul lavoro del cast e sulle scelte narrative che hanno guidato la realizzazione dell’opera.

Alcune dichiarazioni particolarmente significative degli attori e del regista sono state raccolte in un recente approfondimento sul film 40 Secondi pubblicato da Cinefilos.it, che ha analizzato la delicatezza con cui il film tenta di restituire il volto umano di Willy. Alfieri ha spiegato come l’obiettivo principale fosse evitare ogni spettacolarizzazione, ricordando che «questa è la storia di ragazzi qualunque, non di criminali». Un punto di vista che ha guidato anche gli interpreti, impegnati nel dare corpo e voce ai personaggi senza tradire la verità emotiva dei fatti.

Gli attori hanno parlato di un lavoro “carico di responsabilità”, costruito sull’ascolto e sulla consapevolezza dell’impatto che un film come questo può avere. Il risultato è un racconto che non cerca l’enfasi drammatica, ma il rispetto dei gesti, delle atmosfere e del senso di comunità che ha circondato la figura di Willy.

40 Secondi, prodotto da Eagle Pictures, è al cinema, portando sul grande schermo una storia che continua a interrogare il presente e che spinge a riflettere sul ruolo della memoria, del coraggio e della responsabilità collettiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

