Ammazzare Stanca: trailer del nuovo film, dal 04 Dicembre al cinema

Nel cast troviamo Gabriel Montesi, Vinicio Marchioni, Selene Caramazza, Andrea Fuorto, Thomas Trabacchi, Pier Giorgio Bellocchio, Francesco La Mantia, Vincenzo Zampa, Aglaia Mora, Cristiana Vaccaro, Enrico Salimbeni, Saverio Malara, Stefano Grillo e Giovanni Galati, con Rocco Papaleo nel ruolo di Don Peppino Pesce. Il film è prodotto da Pier Giorgio Bellocchio e dai Manetti Bros., una produzione Mompracem con Rai Cinema, realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna tramite Emilia-Romagna Film Commission.

Ammazzare Stanca - Autobiografia di un assassino racconta la vicenda di Antonio Zagari, figlio di un boss calabrese trapiantato in Lombardia. Cresciuto in un contesto criminale, Antonio comprende presto di non essere fatto per quella vita: uccidere lo fa stare male, al punto da sviluppare una repulsione fisica per la violenza.

A poco più di vent’anni, dopo una serie di omicidi, rapine e rapimenti, Zagari finisce in carcere. È lì, a metà degli anni ’70, mentre l’Italia attraversa un’epoca di contestazioni, che trova una via di fuga inaspettata: inizia a scrivere. Attraverso la scrittura racconta la sua famiglia, l’infanzia nel Varesotto, la fragilità della madre, l’amore per Angela, e soprattutto la crudeltà del padre Giacomo, figura dominante che lo ha instradato verso un destino da cui ora cerca di fuggire.