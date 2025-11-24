Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann nella clip esclusiva di Natale senza Babbo, su Prime Video dal 28 novembre

Prime Video ha rilasciato una clip esclusiva di Natale senza Babbo, la nuova commedia natalizia che arriverà in streaming dal 28 novembre in oltre 240 Paesi e territori. Protagonisti del film sono Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann , affiancati da un cast ricchissimo che comprende Valentina Romani , Caterina Murino , Diego Abatantuono , Michela Andreozzi , Angela Finocchiaro e molti altri.

Diretto da Stefano Cipani e co-prodotto da Amazon MGM Studios con Gaumont Italia, Natale senza Babbo racconta con toni freschi e brillanti cosa succede quando la magia delle Feste finisce… nelle mani sbagliate. Nella clip diffusa oggi vediamo Margaret (Luisa Ranieri) affrontare una verità inaspettata: suo marito, Babbo Natale, interpretato da Alessandro Gassmann, invece di prepararsi alla notte più importante dell’anno ha fondato una band metal, i “Natallica”.

La trama

Babbo Natale, travolto da una crisi esistenziale, decide di prendersi una pausa e scompare nel nulla. Tocca quindi a Margaret rimboccarsi le maniche e salvare il Natale. Ma sulla sua strada troverà due rivali agguerrite:

Sabrina (Caterina Murino) , intraprendente strega nota come la Befana,

Santa Lucia (Valentina Romani), determinata a reclamare un ruolo da protagonista nelle festività.

A rendere le cose ancora più complicate è il cast di personaggi che popolano il mondo delle Feste, tra cui le partecipazioni speciali di Diego Abatantuono, Michela Andreozzi e Angela Finocchiaro, affiancati da Rita Longordo, Paolo Calvano, Francesco Centorame, Simone Susinna, Francesca Alice Antonini, Alberto Astorri e Stefano Ambrogi.

Un film originale Prime Video

Scritto da Michela Andreozzi con la collaborazione di Filippo Macchiusi, Natale senza Babbo si presenta come una commedia familiare, ironica e colorata, capace di rinnovare i codici del cinema natalizio italiano con personaggi iconici e situazioni esilaranti.

Natale senza Babbo sarà disponibile dal 28 novembre su Prime Video.