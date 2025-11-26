No Other Choice - Non c’è altra scelta: trailer del nuovo film di Park Chan-Wook

Lucky Red ha diffuso, tramite Cinefilos.it – fonte italiana a riportarlo – il trailer il trailer ufficiale di No Other Choice – Non c’è altra scelta, il nuovo film di Park Chan-Wook in uscita nelle sale il 1° gennaio . L’opera era stata presentata in concorso all’82ª Mostra del Cinema di Venezia e tornerà sul grande schermo in anteprima il 5 dicembre al Noir in Festival, dove è stata scelta come film di chiusura.

La pellicola, selezionata dalla Corea del Sud per la corsa agli Oscar, si presenta come una dark comedy dal tono tagliente, arricchita da un cast internazionale di grande richiamo: Lee Byung Hun (Squid Game), Son Yejin (Crash Landing on You), Park Hee Soon, Lee Sung Min, Yeom Hye Ran e Cha Seung Won. Il film ha già riscosso un notevole consenso ai Blue Dragon Film Awards, dove ha ottenuto sette premi, tra cui Miglior Film, Miglior Regia a Park Chan-Wook e Miglior Attrice a Son Yejin.

Il regista ha raccontato l’origine del progetto, ispirato al romanzo The Ax di Donald E. Westlake, spiegando come la storia lo abbia accompagnato per due decenni prima di arrivare sullo schermo: «Mi sono identificato subito con il protagonista… ma non avrei mai immaginato che mi sarebbero serviti vent’anni per realizzare questo film», ha dichiarato Park Chan-Wook.

Con il trailer ora disponibile, No Other Choice – Non c’è altra scelta si candida a diventare uno dei titoli internazionali più attesi dell’inizio del 2025, grazie al mix tra ironia nera, sguardo d’autore e un cast di primissimo livello.