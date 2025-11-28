Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 28 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Al cinema arriva Die My Love, con una strepitosa Jennifer Lawrence

Al cinema arriva Die My Love, con una strepitosa Jennifer Lawrence

Il film, diretto da Lynne Ramsay, arriva nelle sale italiane dopo un lungo percorso festivaliero.
3 min

Dopo un lungo periodo di assenza dal grande schermo e dalla scena mondana hollywoodiana, Jennifer Lawrence torna a splendere sul grande schermo in Die My Love, di Lynne Ramsay, in cui recita al fianco di un altrettanto straordinario Robert Pattinson. Il film è distribuito da MUBI, in sala dal 27 novembre.

Come scrive Agnese Albertini su Cinefilos.it nella sua recensione sul film, Die My Love è "una discesa agli inferi senza Virgilio, una corsa cieca verso un’uscita che forse non esiste. Come la sua protagonista, il film pretende di essere guardato dritto negli occhi, senza filtri. Non si può restare neutrali: o si entra con lei nel suo inferno infiammato – nel suo “soundcheck infuocato”, come suggerisce uno dei momenti visivamente più potenti del film – oppure si rimane fuori, nella stessa casa che ha già consumato e respinto tutti gli uomini della sua famiglia."

La storia segue Grace (Lawrence) e il suo compagno Jackson (Pattinson), che si sono da poco trasferiti in una vecchia casa immersa nella campagna. Decisa a scrivere il Grande Romanzo Americano, Grace si ambienta nella nuova vita e dopo poco tempo la coppia accoglie la nascita di un bambino. Tuttavia, Jackson è spesso – e sospettosamente – assente, e con le pressioni della vita domestica che iniziano a pesarle, Grace comincia lentamente a perdere il controllo.

Ambientato nell'America rurale, Die My Love è il ritratto di una donna travolta dall'amore e dalla follia. Nel cast Jennifer Lawrence (Il lato positivo - Silver Linings Playbook, American Hustle - L'apparenza inganna), Robert Pattinson (Mickey 17, The Batman), LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah, Il Vangelo secondo Clarence), Nick Nolte (Cape Fear - Il Promontorio della paura, 48 ore, Il principe delle maree) e Sissy Spacek (Carrie - Lo sguardo di Satana, La Ragazza di Nashville, In the Bedroom).
 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cinema

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS