Al cinema arriva Die My Love, con una strepitosa Jennifer Lawrence

Dopo un lungo periodo di assenza dal grande schermo e dalla scena mondana hollywoodiana, Jennifer Lawrence torna a splendere sul grande schermo in Die My Love , di Lynne Ramsay , in cui recita al fianco di un altrettanto straordinario Robert Pattinson . Il film è distribuito da MUBI, in sala dal 27 novembre.

Come scrive Agnese Albertini su Cinefilos.it nella sua recensione sul film, Die My Love è "una discesa agli inferi senza Virgilio, una corsa cieca verso un’uscita che forse non esiste. Come la sua protagonista, il film pretende di essere guardato dritto negli occhi, senza filtri. Non si può restare neutrali: o si entra con lei nel suo inferno infiammato – nel suo “soundcheck infuocato”, come suggerisce uno dei momenti visivamente più potenti del film – oppure si rimane fuori, nella stessa casa che ha già consumato e respinto tutti gli uomini della sua famiglia."

La storia segue Grace (Lawrence) e il suo compagno Jackson (Pattinson), che si sono da poco trasferiti in una vecchia casa immersa nella campagna. Decisa a scrivere il Grande Romanzo Americano, Grace si ambienta nella nuova vita e dopo poco tempo la coppia accoglie la nascita di un bambino. Tuttavia, Jackson è spesso – e sospettosamente – assente, e con le pressioni della vita domestica che iniziano a pesarle, Grace comincia lentamente a perdere il controllo.

Ambientato nell'America rurale, Die My Love è il ritratto di una donna travolta dall'amore e dalla follia. Nel cast Jennifer Lawrence (Il lato positivo - Silver Linings Playbook, American Hustle - L'apparenza inganna), Robert Pattinson (Mickey 17, The Batman), LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah, Il Vangelo secondo Clarence), Nick Nolte (Cape Fear - Il Promontorio della paura, 48 ore, Il principe delle maree) e Sissy Spacek (Carrie - Lo sguardo di Satana, La Ragazza di Nashville, In the Bedroom).

