Noir in Festival 2025: il 3 dicembre sarà assegnato il Premio Scerbanenco

Come apprendiamo da Cinefilos.it, media partner del Noir In Festival, sarà nel segno di Giorgio Scerbanenco la giornata dì mercoledì 3 dicembre al Noir in Festival con la cerimonia del Premio che decreta il miglior romanzo noir italiano dell’anno. Prima di scoprire il vincitore del Premio Scerbanenco 2025, le autrici e gli autori della cinquina finalista incontrano il pubblico di Casa Manzoni (a partire dalle ore 17.30) per presentare le proprie opere: Barbara Baraldi (Gli omicidi dei tarocchi, Giunti), Giorgia Lepore (Forse è così che si diventa uomini, Edizioni E/O), Davide Longo (La donna della mansarda, Einaudi), Alessandro Robecchi (Il tallone da killer, Sellerio) e Mirko Zilahy (La stanza delle ombre, Mondadori). Con loro anche Antonio Lanzetta, che con L’educatore (Newton Compton) si è aggiudicato il Premio dei Lettori – Premio Città di Lignano Sabbiadoro, riconoscimento assegnato al romanzo più votato sul sito del festival.