Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 2 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Noir in Festival 2025: il 3 dicembre sarà assegnato il Premio Scerbanenco

Noir in Festival 2025: il 3 dicembre sarà assegnato il Premio Scerbanenco

Il riconoscimento decreta il miglior romanzo noir italiano dell'anno. Ecco i nominati.
2 min

Come apprendiamo da Cinefilos.it, media partner del Noir In Festival, sarà nel segno di Giorgio Scerbanenco la giornata dì mercoledì 3 dicembre al Noir in Festival con la cerimonia del Premio che decreta il miglior romanzo noir italiano dell’anno. Prima di scoprire il vincitore del Premio Scerbanenco 2025, le autrici e gli autori della cinquina finalista incontrano il pubblico di Casa Manzoni (a partire dalle ore 17.30) per presentare le proprie opere: Barbara Baraldi (Gli omicidi dei tarocchi, Giunti), Giorgia Lepore (Forse è così che si diventa uomini, Edizioni E/O), Davide Longo (La donna della mansarda, Einaudi), Alessandro Robecchi (Il tallone da killer, Sellerio) e Mirko Zilahy (La stanza delle ombre, Mondadori). Con loro anche Antonio Lanzetta, che con L’educatore (Newton Compton) si è aggiudicato il Premio dei Lettori – Premio Città di Lignano Sabbiadoro, riconoscimento assegnato al romanzo più votato sul sito del festival.

Ad inaugurare il pomeriggio a Casa Manzoni, la presentazione di Il noir italiano prima e dopo Scerbanenco (Mimesi): un incontro con l’autore Alberto Pezzotta su cinema e narrativa dal dopoguerra agli anni settanta (ore 16.45).

Il programma completo su Cinefilos.it

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cinema

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS