20th Century Studios ha rilasciato via Cinefilos.it il trailer ufficiale di Ella McCay Perfettamente Imperfetta , la nuova commedia scritta, diretta e prodotta dal vincitore di Oscar ed Emmy Award James L. Brooks , autore di titoli iconici come Qualcosa è cambiato, Voglia di tenerezza, Dentro la Notizia e storico produttore de I Simpson.

Il film arriverà nelle sale italiane il 19 marzo e vanta un cast corale di primissimo livello: Emma Mackey (Barbie) nel ruolo della protagonista, affiancata dalla premio Oscar Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once), Jack Lowden (Slow Horses), Kumail Nanjiani (The Big Sick), Ayo Edebiri (The Bear), Spike Fearn (Alien: Romulus), Julie Kavner (I Simpson), Rebecca Hall (Christine), Becky Ann Baker (Girls) e Joey Brooks (Winning Time). Completano il cast Albert Brooks (Dentro la Notizia) e Woody Harrelson (Tre manifesti a Ebbing, Missouri).

La storia segue Ella McCay, interpretata da Emma Mackey, una giovane idealista che cerca di bilanciare famiglia, ambizioni personali e un mondo che sembra sempre un po’ troppo caotico. Una commedia sull’amore, sull’imperfezione e sulla complessità delle relazioni familiari, raccontata con lo humour affettuoso tipico di Brooks.

Nel presentare il film, James L. Brooks ha dichiarato:

“Il mio obiettivo con questo film era rendere omaggio, per quanto possibile, all’età d’oro della commedia cinematografica, con lo stesso spirito folle di quell’epoca. Ho avuto la fortuna di lavorare con un cast da sogno, che ha dato vita alla storia di Ella e della sua famiglia con un’energia e una vitalità ben oltre le mie aspettative.”

La produzione di Ella McCay Perfettamente Imperfetta è affidata a James L. Brooks, Richard Sakai, Julie Ansell e Jennifer Brooks, mentre Colby Pines, Seth William Meier e Amy Brooks figurano come executive producer. Le musiche originali sono firmate dal premio Oscar Hans Zimmer.

Il film promette di riportare in sala una commedia brillante e sincera che unisce talento, nostalgia e una sensibilità contemporanea.