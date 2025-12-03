28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa – Online il nuovo trailer ufficiale del film in arrivo a gennaio
È stato diffuso il nuovo trailer ufficiale di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, il capitolo diretto da Nia DaCosta che espande l’universo creato da Danny Boyle e Alex Garland. Il video è stato rilanciato da Cinefilos.it, che ha pubblicato il trailer ufficiale di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa in anteprima tra le testate italiane.
Il film arriverà al cinema dal 15 gennaio.
Nel cast spiccano Ralph Fiennes nei panni del dottor Kelson, al centro di una relazione dalle conseguenze potenzialmente devastanti, e Alfie Williams, il cui personaggio Spike si ritrova intrappolato in un incubo insieme a Jimmy Crystal, interpretato da Jack O’Connell.
Una nuova minaccia nell’universo di 28 Anni Dopo
Come mostrato nel trailer, la paura sembra essersi trasformata in una nuova forma di fede. In questo nuovo capitolo, tuttavia, gli infetti non rappresentano più il pericolo principale: il vero orrore è la disumanità dei sopravvissuti, pronti a spingersi oltre ogni limite pur di imporsi in un mondo allo stremo.
Il film promette un racconto ancora più cupo, segnato da fanatismo, manipolazione e brutalità umana.
28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa sarà nelle sale italiane dal 15 gennaio, accompagnato dal claim che definisce l’identità del progetto: La paura è la nuova fede