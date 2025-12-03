28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa – Online il nuovo trailer ufficiale del film in arrivo a gennaio

È stato diffuso il nuovo trailer ufficiale di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, il capitolo diretto da Nia DaCosta che espande l’universo creato da Danny Boyle e Alex Garland. Il video è stato rilanciato da Cinefilos.it, che ha pubblicato il trailer ufficiale di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa in anteprima tra le testate italiane.

Il film arriverà al cinema dal 15 gennaio.