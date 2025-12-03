Oh. What. Fun. disponibile su Prime Video

Oh. What. Fun. è la mnuova commedia natalizia di Prime Video, disponibile in piattaforma dal 3 dicembre. Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) è il collante che tiene unita la sua caotica e adorabile famiglia durante le festività natalizie. Dai biscotti glassati a regola d’arte ai regali meticolosamente incartati, nessuno sa decorare casa bene come Claire. Ma quest'anno, dopo che ha organizzato una gita speciale, i suoi famigliari commettono un errore cruciale: lasciarla a casa da sola. Esasperata e convinta di non essere apprezzata, Claire deciderà di partire per un'avventura improvvisata tutta sua e mentre la sua famiglia si affanna a cercarla, scoprirà la magia inaspettata di un Natale fuori dagli schemi.

Michael Showalter, che in passato ha dimostrato una notevole sensibilità nel tratteggiare personaggi alla ricerca di sé, si cimenta qui con una storia di Natale che tenta di superare i luoghi comuni, e grazie a Michelle Pfeiffer, riesce a regalare una luce particolare e unica al film.

Come scrive Chiara Guida su Cinefilos.it nella sua recensione sul film, Oh. What. Fun. "è un film sincero, buffo, imperfetto, che vive della luminosità di Michelle Pfeiffer e della sua capacità di dare dignità e complessità a un personaggio che rischiava il cliché."

Con un cast straordinario che include Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Denis Leary, Dominic Sessa, Danielle Brooks, Devery Jacobs, Havana Rose Liu, Maude Apatow, Jason Schwartzman, Eva Longoria e Joan Chen, e diretto da Michael Showalter, Oh. What. Fun. è una divertente commedia natalizia che celebra chi in famiglia si prodiga nell'organizzazione delle feste, finendo per ritrovarsi stremato.