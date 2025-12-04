Ammazzare Stanca: da oggi al cinema il film tratto dalla storia vera di Antonio Zagari

Ammazzare Stanca , il nuovo film di Daniele Vicari , arriva da oggi 4 dicembre 2025 nelle sale italiane. Il dramma, tratto dall’autobiografia omonima di Antonio Zagari , è prodotto da Mompracem con Rai Cinema e Beta Film e distribuito da 01 Distribution . Protagonista è Gabriel Montesi nei panni di Zagari, affiancato da Vinicio Marchioni, Selene Caramazza, Andrea Fuorto, Thomas Trabacchi, Pier Giorgio Bellocchio, Rocco Papaleo e un ricco cast corale.

Il film ripercorre la parabola criminale e umana di Antonio Zagari, cresciuto in una Calabria segnata dalla ‘ndrangheta e dalla violenza, tra fughe, sangue e un lento logoramento interiore. L’adattamento segue il punto di vista del protagonista, un killer “stanco di uccidere”, diviso tra il richiamo del potere e il desiderio di spezzare la catena di morte che ha contribuito a generare. Il territorio diventa parte integrante del racconto, tra luoghi reali, dialetti e una dimensione intimamente legata alle radici.

Presentato in anteprima mondiale alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nella sezione Venezia Spotlight, Ammazzare Stanca ha iniziato il suo percorso festivaliero tra Lido e rassegne nazionali, dove è stato spesso descritto come un nero esistenziale che intreccia cronaca, memoria e sguardo politico sul presente.

Alla sceneggiatura del film hanno lavorato lo stesso Daniele Vicari e Andrea Cedrola, mentre la fotografia è firmata da Gherardo Gossi, il montaggio da Benni Atria e le musiche originali da Teho Teardo. Con la sua uscita in sala, Ammazzare Stanca porta oggi al pubblico italiano una storia vera che parla di crimine, colpa e possibilità di redenzione, confermando Vicari tra le voci più attente al rapporto tra individuo e Storia nel cinema italiano contemporaneo.