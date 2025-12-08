Peacock – Un uomo (quasi) perfetto dal 9 dicembre sulla piattaforma IWONDERFULL – Prime Video Channels

Come scrive Chiara Guida nella sua recensione su Cinefilos.it, il film "non è una condanna, ma un invito a riprendersi lo spazio per sbagliare, per essere imperfetti, per essere semplicemente reali. L’arco narrativo, pur attraversato da momenti grotteschi e da un umorismo affilato, si apre infine a un’idea di rinascita. Un ritorno alla spontaneità che, per Matthias, significa rischiare di deludere, ma anche imparare a scegliere sé stesso."

Avete bisogno di un fidanzato colto per impressionare gli amici? Di un figlio perfetto per influenzare l’opinione dei vostri partner commerciali? O semplicemente di un interlocutore per prepararsi a delle conversazioni difficili? Matthias può essere tutto quello di cui avete bisogno. A partire da queste premesse, il regista sviluppa un racconto tragicomico che subisce l’influsso del cinema scandinavo e della black comedy inglese e, con sensibilità e precisione, affronta il tema della costruzione dell’identità in un mondo in cui l’immagine sembra contare più dell’essenza. A fare da contraltare ad una scrittura dissacrante e dalle sfumature grottesche, l’ottima performance di Albrecht Schuch, che ha dichiarato di essersi ispirato al protagonista di Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher per dare corpo e voce al personaggio di Matthias, dietro cui, a sua volta, si nasconde un dipendente di un’agenzia “Rent-A-Friend” realmente incontrato dal regista in Giappone.