Peacock – Un uomo (quasi) perfetto dal 9 dicembre sulla piattaforma IWONDERFULL – Prime Video Channels
Dal regista austriaco Bernhard Wenger, qui al suo primo lungometraggio, arriva dal 9 dicembre in esclusiva solo su IWONDERFULL Prime Video Channels, Peacock – Un uomo (quasi) perfetto, commedia caustica ispirata al fenomeno reale delle agenzie “Rent-A-Friend”. Satira dei (non) valori della nostra società, per la prima volta disponibile per il pubblico italiano grazie ad IWONDERFULL, la singolare storia di Matthias - che, a causa della sua strana professione, si trova a vivere in uno stato costante di finzione, non riuscendo più ad essere sé stesso e stabilire relazioni autentiche – è stata scelta come Candidato Ufficiale dell’Austria per la categoria “Miglior Film Internazionale” agli Academy Awards® 2026, dopo essere stata presentata in anteprima alla 39ª Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della 81ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.
Come scrive Chiara Guida nella sua recensione su Cinefilos.it, il film "non è una condanna, ma un invito a riprendersi lo spazio per sbagliare, per essere imperfetti, per essere semplicemente reali. L’arco narrativo, pur attraversato da momenti grotteschi e da un umorismo affilato, si apre infine a un’idea di rinascita. Un ritorno alla spontaneità che, per Matthias, significa rischiare di deludere, ma anche imparare a scegliere sé stesso."
Avete bisogno di un fidanzato colto per impressionare gli amici? Di un figlio perfetto per influenzare l’opinione dei vostri partner commerciali? O semplicemente di un interlocutore per prepararsi a delle conversazioni difficili? Matthias può essere tutto quello di cui avete bisogno. A partire da queste premesse, il regista sviluppa un racconto tragicomico che subisce l’influsso del cinema scandinavo e della black comedy inglese e, con sensibilità e precisione, affronta il tema della costruzione dell’identità in un mondo in cui l’immagine sembra contare più dell’essenza. A fare da contraltare ad una scrittura dissacrante e dalle sfumature grottesche, l’ottima performance di Albrecht Schuch, che ha dichiarato di essersi ispirato al protagonista di Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher per dare corpo e voce al personaggio di Matthias, dietro cui, a sua volta, si nasconde un dipendente di un’agenzia “Rent-A-Friend” realmente incontrato dal regista in Giappone.