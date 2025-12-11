Dopo il successo in sala, “F1: Il film” torna il 12 dicembre solo su Apple TV

Dopo aver conquistato il pubblico nelle sale cinematografiche, “F1: Il film” , il nuovo attesissimo progetto con Brad Pitt diretto da Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), torna in esclusiva dal 12 dicembre su Apple TV . Il film, realizzato in collaborazione con la Formula 1 e girato direttamente durante i weekend di gara, offre uno sguardo spettacolare e inedito sul mondo delle corse.

Come si legge nella recensione di Cinefilos.it: “F1 – Il film è dunque un concentrato di adrenalina, che sa quando premere sull’acceleratore e quando sul freno, senza rinunciare mai al ritmo e all’emozione. Joseph Kosinski dimostra nuovamente il suo talento con film di questo calibro, mettendo insieme una squadra che tra montaggio, fotografia e sonoro elevano il film ai livelli dei migliori realizzati sull’automobilismo.”

Prodotto da Jerry Bruckheimer, il titolo ha fatto parlare di sé per il livello tecnico, la fotografia immersiva e le scene d’azione realizzate con auto reali in pista. L’uscita su Apple TV permetterà ora al pubblico di rivivere l’adrenalina del film comodamente da casa, con la qualità visiva tipica delle produzioni Apple Original Films.

Conosciuto come “la più grande promessa mai realizzata”, Sonny Hayes (Brad Pitt) è stato il talento più cristallino della FORMULA 1 negli anni ’90, fino a quando un incidente in pista non ha rischiato di porre fine alla sua carriera. Trent’anni dopo, Sonny si mantiene come pilota mercenario quando viene avvicinato dal suo ex compagno di squadra Ruben Cervantes (Javier Bardem), proprietario di una squadra di FORMULA 1 in difficoltà e sul punto di fallire. Ruben riesce a convincere Sonny a tornare in FORMULA 1 come ultima speranza per salvare la squadra e affermarsi come miglior pilota al mondo. Sonny correrà al fianco di Joshua Pearce (Damson Idris), giovane talento esordiente determinato a dettare le sue regole all’interno del team. Ma mentre i motori ruggiscono, il passato riaffiora e Sonny si rende conto che in FORMULA 1 il tuo compagno di squadra rappresenta la tua concorrenza più spietata – e la strada verso la redenzione è qualcosa che non puoi percorrere da solo.

La distribuzione streaming arriva a seguito dell’ottima accoglienza internazionale e conferma la strategia di Apple di puntare su grandi produzioni cinematografiche da proporre in piattaforma dopo il passaggio in sala.