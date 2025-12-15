UEFA Women’s Champions League: dal 17 dicembre, in diretta su Disney+

È iniziato il conto alla rovescia per la serata decisiva della fase campionato della UEFA Women’s Champions League, con tutte e nove le partite della sesta giornata che inizieranno contemporaneamente, il 17 dicembre, in diretta su Disney+.



I tifosi potranno seguire tutte le partite in diretta streaming, come parte del loro abbonamento Disney+, vivendo più da vicino le emozioni, l’abilità e l’azione dei club d’élite europei che si contendono un posto nella fase a eliminazione diretta.



Con tutte le partite che inizieranno contemporaneamente, la sesta giornata (17 dicembre) sarà l’ultima occasione per determinare i risultati della fase campionato, che vedrà le prime quattro squadre qualificarsi direttamente ai quarti di finale e godere del vantaggio di giocare in casa, mentre quelle che si classificheranno dal 5° al 12° posto si affronteranno in una fase a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno per aggiudicarsi i posti rimanenti.



La Juventus cercherà di conquistare punti fondamentali per assicurarsi un posto tra le prime quattro ed evitare i play-off della fase a eliminazione diretta, dando vita a una serata emozionante che potrebbe decidere il resto del suo percorso nella UEFA Women’s Champions League.



6a Giornata – Mercoledì 17 dicembre