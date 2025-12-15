Corriere dello Sport.it
lunedì 15 dicembre 2025
UEFA Women’s Champions League: dal 17 dicembre, in diretta su Disney+© Disney+

UEFA Women’s Champions League: dal 17 dicembre, in diretta su Disney+

2 min

È iniziato il conto alla rovescia per la serata decisiva della fase campionato della UEFA Women’s Champions League, con tutte e nove le partite della sesta giornata che inizieranno contemporaneamente, il 17 dicembre, in diretta su Disney+.
 
I tifosi potranno seguire tutte le partite in diretta streaming, come parte del loro abbonamento Disney+, vivendo più da vicino le emozioni, l’abilità e l’azione dei club d’élite europei che si contendono un posto nella fase a eliminazione diretta.
 
Con tutte le partite che inizieranno contemporaneamente, la sesta giornata (17 dicembre) sarà l’ultima occasione per determinare i risultati della fase campionato, che vedrà le prime quattro squadre qualificarsi direttamente ai quarti di finale e godere del vantaggio di giocare in casa, mentre quelle che si classificheranno dal 5° al 12° posto si affronteranno in una fase a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno per aggiudicarsi i posti rimanenti.
 
La Juventus cercherà di conquistare punti fondamentali per assicurarsi un posto tra le prime quattro ed evitare i play-off della fase a eliminazione diretta, dando vita a una serata emozionante che potrebbe decidere il resto del suo percorso nella UEFA Women’s Champions League.
 
6a Giornata – Mercoledì 17 dicembre

  • 21:00 – Roma vs St. Pölten
  • 21:00 – Bayern Monaco vs Vålerenga 
  • 21:00 – Twente vs Real Madrid 
  • 21:00 – Juventus vs Manchester United
  • 21:00 – OH Leuven vs Arsenal 
  • 21:00 – Lione vs Club Atlético de Madrid
  • 21:00 – Paris FC vs Barcellona
  • 21:00 – Benfica vs Paris Saint-Germain
  • 21:00 – VfL Wolfsburg vs Chelsea

Tutti gli orari sono indicati secondo il fuso orario italiano, salvo diversa indicazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

