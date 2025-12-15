Scarlet: trailer del nuovo film di Mamoru Hosoda, dal 19 febbraio 2026
Eagle Pictures ha diffuso via Cinefilos.it il trailer di Scarlet, nuovo titolo Sony Pictures al cinema dal 19 febbraio 2026. Il film, diretto dal visionario regista candidato all'Oscar Mamoru Hosoda è stato presentato in anteprima mondiale fuori concorso alla 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Scarlet, racconta la storia di una principessa guerriera proveniente da un regno medievale devastato dalla guerra, parte per vendicare la morte del padre — ma fallisce, risvegliandosi in una misteriosa dimensione dell’aldilà. Lì incontra un ragazzo dal cuore nobile proveniente dal nostro presente, la cui compassione mette in crisi la sua sete di vendetta. Quando Scarlet si ritrova di nuovo faccia a faccia con l’assassino del padre, dovrà scegliere: aggrapparsi all’odio, oppure scoprire una vita oltre la vendetta.
Mamoru Hosoda
Nato nel 1967 nella prefettura di Toyama, Mamoru Hosoda ha iniziato la sua carriera nell’animazione nel 1991, quando è entrato a far parte della Toei Doga, ora nota come Toei Animation. Hosoda ha raggiunto il suo primo importante traguardo come regista cinematografico con “Digimon Adventure” nel 1999. In seguito, è passato al lavoro freelance e ha diretto i lungometraggi d’animazione “La ragazza che saltava nel tempo” (2006) e “Summer Wars” (2009), entrambi ottenendo un successo al botteghino duraturo. Nel 2011, Hosoda ha co-fondato lo Studio CHIZU con il produttore Yuichiro Saito. In seguito ha diretto e scritto la sceneggiatura di “Wolf Children” (2012) e “The Boy and the Beast” (2015). Il suo lavoro su “Mirai” (2018) ha ottenuto una nomination alla 91ª edizione dell’Oscar come miglior film d’animazione ed è stato anche selezionato per la Quinzaine des Réalisateurs di Cannes. Il suo film più recente, “Belle” (2021), di cui è regista, sceneggiatore e ideatore, è diventato il film di maggior incasso della sua carriera. “Belle” è stato anche selezionato per la sezione Cannes Première al 74° Festival di Cannes.
Scarlet sarà nelle sale italiane dal 19 febbraio 2026 distribuito da Eagle Pictures.