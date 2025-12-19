Amici Comuni: il film di Marco Castaldi arriva in esclusiva su Paramount+ dal 13 febbraio

Amici Comuni , il nuovo film diretto da Marco Castaldi e interpretato da Raoul Bova , Francesca Inaudi , Beatrice Arnera e Luca Vecchi , sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ in Italia a partire dal 13 febbraio .

Al centro della storia ci sono quattro personaggi – tre amici, due coppie – alle prese con la domanda più universale e sfuggente: che cos’è l’amore? Marco e Giulia sono sposati da anni quando ricevono la notizia del matrimonio imminente della loro amica Veronica con Claudio, conosciuto solo pochi mesi prima. L’annuncio innesca una spirale emotiva che travolge entrambe le coppie, costringendole a confrontarsi con bisogni inespressi, desideri nascosti e ferite mai guarite. Il tempo corre, e l’avvicinarsi delle nozze diventa una resa dei conti inevitabile.

Il cast artistico vede Raoul Bova nel ruolo di Marco, Francesca Inaudi in quello di Giulia, Beatrice Arnera come Veronica e Luca Vecchi nei panni di Claudio. Il soggetto è firmato da Clemente Meucci, mentre la sceneggiatura porta la firma di Luca De Bei, Chiara Laudani e dello stesso Meucci. La regia è di Marco Castaldi.

Il comparto tecnico include Vito Frangione alla fotografia, Michelangelo Garrone al montaggio, Gianni Brugnoli alla scenografia e Dominique Christine Brunet ai costumi. La direzione di produzione è affidata a Francesca Caciula e Francesco Incognito, con Dimitri Sassone come organizzatore generale. Maria Pia Billi è produttrice esecutiva.

Amici Comuni è prodotto da Paolo Ansaldi per 102 Distribution, con la partecipazione di TIME MEDIA e UNICORN. Il film nasce con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Veneto e il sostegno della Veneto Film Commission.