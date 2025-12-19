Love Me Love Me: Prime Video svela il teaser trailer del nuovo Prime Original italiano girato in inglese

Prime Video ha pubblicato via Cinefilos.it il teaser trailer e rivelato il mese di uscita di Love Me Love Me , il nuovo Prime Original italiano girato in lingua inglese tratto dal romanzo fenomeno “Love Me Love Me” di Stefania S. , primo capitolo di una serie composta da quattro libri. Il titolo ha raccolto oltre 23 milioni di letture su Wattpad ed è ora pubblicato da Sperling & Kupfer.

Il film, un young adult romance a respiro internazionale, vede protagonisti Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva e Luca Melucci, affiancati da Andrea Guo, Michelangelo Vizzini, Madior Fall e Vanessa Donghi. Love Me Love Me è diretto da Roger Kumble, scritto da Veronica Galli e Serena Tateo, e co-prodotto da Lotus Production – società Leone Film Group – e Amazon MGM Studios, con il supporto di WEBTOON Productions. Il film sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo a febbraio 2026.

Oltre a rappresentare un nuovo tassello per la produzione italiana destinata al mercato globale, Love Me Love Me arricchisce l’offerta dei clienti Amazon Prime.

La trama di Love Me Love Me

June si trasferisce in Italia per ricominciare dopo la morte del fratello. Nella nuova scuola d’élite in cui viene accolta, resta subito affascinata da James, un ragazzo carismatico e tormentato che prende parte a incontri clandestini di MMA; allo stesso tempo, inizia una relazione con Will, il suo migliore amico e studente modello.Ben presto June scopre che nulla è come sembra: ogni studente nasconde un segreto, e le verità taciute minacciano di travolgere tutti. Con le tensioni in aumento e i sentimenti in conflitto, June dovrà capire a chi appartiene davvero il suo cuore.