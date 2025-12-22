Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 22 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Checco Zalone e la battuta al veleno su James Cameron che fa ridere tutti: "Spero che si svegli, e..."

Checco Zalone e la battuta al veleno su James Cameron che fa ridere tutti: "Spero che si svegli, e..."

L'attore presenta il nuovo film 'Buen camino', diretto da Gennaro Nunziante, in sala a Natale: le sue parole in conferenza stampa
2 min
TagsChecco ZaloneCameron

ROMA - "Non è utile essere ipocriti: ci aspettiamo di fare soldi, di incassare. Perché gli incassi possono far bene a tutto il comparto". Così Checco Zalone apre la conferenza stampa di presentazione di 'Buen Camino', la nuova pellicola in arrivo nelle sale italiane il 25 dicembre scegliendo, come di consueto, la franchezza, suo personalissimo marchio di fabbrica. Il nuovo progetto, prodotto in ben mille copie con Medusa Film, segna il ritorno del tandem d'oro con il regista Gennaro Nunziante, già autore di 'Cado dalle nubi' e 'Quo Vado?' che hanno fatto registrare incassi record.

Checco Zalone e la battuta al veleno su James Cameron

Durante la presentazione al cinema Barberini di Roma, Zalone diverte tutti i presenti con la solita ironia e lancia la sfida a James Cameron, regista di Avatar: "La mia speranza è che James Cameron la mattina del 26 si svegli e, dopo aver visto gli incassi in Italia, dica: "Ma chi ca**o è questo Zalone?".

