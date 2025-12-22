Checco Zalone e la battuta al veleno su James Cameron che fa ridere tutti: "Spero che si svegli, e..."

ROMA - "Non è utile essere ipocriti: ci aspettiamo di fare soldi, di incassare. Perché gli incassi possono far bene a tutto il comparto". Così Checco Zalone apre la conferenza stampa di presentazione di 'Buen Camino', la nuova pellicola in arrivo nelle sale italiane il 25 dicembre scegliendo, come di consueto, la franchezza, suo personalissimo marchio di fabbrica. Il nuovo progetto, prodotto in ben mille copie con Medusa Film, segna il ritorno del tandem d'oro con il regista Gennaro Nunziante, già autore di 'Cado dalle nubi' e 'Quo Vado?' che hanno fatto registrare incassi record.