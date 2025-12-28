Sky Cinema porta in prima TV Un Film Minecraft: il live-action arriva il 29 dicembre

Come apprendiamo da Cinefilos.it Sky Cinema presenta in prima TV Un Film Minecraft , l’attesissimo adattamento live-action ispirato al videogioco più giocato al mondo. Il film andrà in onda domenica 29 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno , sarà disponibile in streaming su NOW e accessibile on demand, anche in 4K per gli abbonati Sky. Un appuntamento che segna l’arrivo in televisione di uno dei titoli più discussi dell’anno, capace di intercettare pubblici diversi, dai fan storici del gioco alle famiglie.

Diretto da Jared Hess, il film vede nel cast Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks e Sebastian Hansen. Nella versione italiana, inoltre, Mara Maionchi e Lazza prestano la voce a due personaggi chiave dell’universo narrativo. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il progetto porta sullo schermo l’immaginario di Minecraft trasformandolo in un’avventura spettacolare, costruita su humour, azione e una forte identità visiva.

Dall’Overworld al grande schermo: un’avventura che celebra creatività e collaborazione

Al centro della storia ci sono quattro ragazzi comuni che vengono improvvisamente catapultati nell’Overworld, un mondo dall’inconfondibile estetica a blocchi dove ogni scelta può modificare radicalmente la realtà. Guidati da Steve, figura iconica dell’universo Minecraft, i protagonisti dovranno imparare a sopravvivere tra Creeper, zombie, Piglins e portali verso nuove dimensioni, affrontando sfide che mettono alla prova ingegno, coraggio e spirito di squadra.

Il film ricostruisce fedelmente alcune delle ambientazioni più riconoscibili del gioco – dall’Overworld al Nether fino alla Magione della Foresta – e punta sui valori che hanno reso Minecraft un fenomeno planetario: libertà creativa, collaborazione e capacità di adattamento. Con oltre 300 milioni di copie vendute, il videogame diventa così materia cinematografica, trasformandosi in un racconto accessibile e spettacolare, pensato per un pubblico trasversale.

Nel film Minecraft, la creatività non serve solo a costruire, ma è essenziale per la sopravvivenza. Quattro improvvisati avventurieri – Garrett “The Garbage Man” Garrison, Henry, Natalie e Dawn – sono alle prese con problemi quotidiani quando vengono trascinati attraverso un misterioso portale nell’Overworld, un bizzarro paese delle meraviglie cubico dove regna l’immaginazione. Per tornare a casa dovranno imparare a padroneggiare questo mondo e proteggerlo dalla minaccia di Piglins e Zombie, affiancati da un esperto e inaspettato costruttore: Steve. Un viaggio che li costringerà a riscoprire coraggio, unicità e creatività, le stesse qualità necessarie anche nel mondo reale.