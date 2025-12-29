Wicked – Parte 2 arriva in Anteprima Digitale dal 5 gennaio

Wicked – Parte 2 arriva dal 5 gennaio in anteprima digitale , riportando il pubblico a Oz nel momento più drammatico della storia di Elphaba e Glinda. Il film riprende con le due protagoniste separate e costrette a fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte: Elphaba ( Cynthia Erivo ), ormai demonizzata come la Strega Malvagia dell’Ovest, vive in esilio nella foresta di Oz, continuando la sua lotta per la libertà degli animali e cercando di svelare la verità sul Mago ( Jeff Goldblum ).

Come si legge nella recensione di Cinefilos.it, «Wicked espande il musical originale trasformandolo in una riflessione potente su potere, propaganda e responsabilità individuale, dove la fiaba diventa racconto politico ed emotivo». Un’impostazione che Parte 2 spinge ancora più in profondità, mettendo al centro le fratture morali e affettive delle sue protagoniste.

Nel frattempo Glinda (Ariana Grande) è diventata il volto ufficiale della bontà per tutta Oz: vive nel palazzo della Città di Smeraldo e gode dei privilegi della fama. Sotto la guida di Madame Morrible (Michelle Yeoh), viene scelta come simbolo rassicurante per il popolo, chiamata a sostenere l’illusione che tutto proceda per il meglio sotto il governo del Mago.

Mentre la celebrità di Glinda cresce e si prepara a sposare il Principe Fiyero (Jonathan Bailey) in un fastoso matrimonio oziano, il peso della separazione da Elphaba continua a tormentarla. Un tentativo di riconciliazione con il Mago fallirà, innescando conseguenze irreversibili che trasformeranno Boq (Ethan Slater) e Fiyero, e metteranno in pericolo la sorella di Elphaba, Nessarose (Marissa Bode), proprio quando una misteriosa ragazza del Kansas entrerà nelle loro vite.

Quando una folla inferocita si solleverà contro la Strega Malvagia, Glinda ed Elphaba saranno costrette a incontrarsi un’ultima volta. Al centro del racconto resta la loro amicizia, chiamata a confrontarsi con sincerità ed empatia in una scelta che potrebbe cambiare per sempre loro stesse e l’intero destino di Oz.

Il cast comprende anche Bowen Yang e Bronwyn James nei panni degli assistenti di Glinda, Pfannee e ShenShen, e Sharon D. Clarke come voce della tata di Elphaba, Dulcibear. Prodotto da Marc Platt e David Stone, Wicked – Parte 2 chiude il racconto ispirato al musical che ha segnato una generazione, dopo il successo del primo film da 750 milioni di dollari di incasso globale e 10 nomination agli Oscar.