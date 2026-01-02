TRON: Ares, dal 7 gennaio su Disney+ il ritorno nel Grid tra IA, azione e musica Nine Inch Nails

Il nuovo anno segna il ritorno nel Grid con TRON: Ares , terzo capitolo della storica saga Disney, disponibile in streaming su Disney+ a partire dal 7 gennaio . Diretto da Joachim Rønning , il film rilancia l’universo di TRON con un racconto ad alta velocità che mette in scena uno scontro ad altissimo rischio tra intelligenza artificiale e umanità, sostenuto da effetti visivi all’avanguardia e da una potente colonna sonora originale firmata dai Nine Inch Nails .

Come si legge nella recensione di Cinefilos.it, «TRON: Ares è un’esperienza audiovisiva che punta tutto sulla velocità, sull’impatto visivo e su un immaginario futuristico coerente, capace di espandere il mito del Grid senza tradirne lo spirito originario». Un giudizio che si inserisce nel dibattito critico su un film che sceglie l’azione e il ritmo come motore narrativo principale.

Espandendo il mondo introdotto da TRON e TRON: Legacy, TRON: Ares viene descritto come un film “frenetico ed emozionante” capace di non rallentare mai, con una messa in scena che, secondo la critica internazionale, esplode di colori, contrasti e movimento grazie al lavoro del direttore della fotografia Jeff Cronenweth. La componente sonora gioca un ruolo centrale: la colonna sonora techno-avanguardista dei Nine Inch Nails accompagna l’azione e contribuisce a rendere l’esperienza ancora più immersiva.

TRON: Ares sarà inoltre il prossimo titolo disponibile in formato IMAX Enhanced su Disney+, offrendo agli abbonati il formato espanso IMAX che preserva l’intento creativo dei filmmaker. Chi dispone di TV e sistemi audio certificati potrà inoltre sperimentare il suono IMAX Enhanced con tecnologia DTS, capace di riprodurre l’intera gamma dinamica del mix cinematografico originale.

In vista dell’uscita del nuovo capitolo, Disney+ invita anche a riscoprire le origini della saga: TRON e TRON: Legacy sono già disponibili in streaming e permettono di ripercorrere l’evoluzione del Grid e l’eredità narrativa che conduce direttamente a TRON: Ares, pronto a proiettare il pubblico in una nuova era digitale.