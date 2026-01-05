Ti uccideranno, il trailer svela un horror action estremo: ecco cosa aspettarsi dal film

È stato diffuso online il primo trailer di Ti uccideranno , il nuovo film di Kirill Sokolov prodotto da Andy Muschietti , Barbara Muschietti e Dan Kagan . Come riportato da Cinefilos.it , il film arriverà nelle sale italiane dal 26 marzo 2026 , distribuito da Warner Bros. Pictures .

Il trailer conferma l’identità estrema del progetto: un horror action comedy ad alto tasso di violenza, intriso di sangue e umorismo nerissimo, che punta a distinguersi nel panorama dei film di genere del prossimo anno.

Una notte al Virgil tra culto demoniaco e sopravvivenza

Secondo quanto anticipato da Cinefilos.it, Ti uccideranno segue una giovane donna costretta a sopravvivere a una notte nel Virgil, un luogo oscuro che si rivela essere il rifugio di un culto demoniaco. Il suo destino sembra segnato: diventare il sacrificio finale di un rituale sanguinoso.

Il trailer mostra uno scontro diretto e senza filtri tra vittime e carnefici, alternando sequenze di violenza brutale a momenti di ironia grottesca. L’approccio visivo di Sokolov appare aggressivo e stilizzato, con un ritmo serrato che mescola azione, horror e black comedy in un’esperienza volutamente sopra le righe.

Zazie Beetz protagonista di un cast corale

Il film è guidato da Zazie Beetz, affiancata da un cast che comprende Myha’La, Paterson Joseph, Tom Felton, Heather Graham e Patricia Arquette.

La sceneggiatura è firmata da Sokolov insieme a Alex Litvak, mentre il comparto tecnico include il direttore della fotografia Isaac Bauman e le musiche di Carlos Rafael Rivera.

Come sottolineato da Cinefilos.it, Ti uccideranno si presenta come uno dei titoli horror più radicali e provocatori del 2026, pronto a dividere il pubblico e a imporsi per il suo stile senza compromessi.