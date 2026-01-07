The Bluff: prime immagini del film dei fratelli Russo con Priyanka Chopra Jonas

Secondo quanto anticipato da Cinefilos.it nelle prime immagini ufficiali , sono state diffuse le prime foto di The Bluff, il nuovo film d’azione e avventura prodotto dai fratelli Russo e interpretato da Priyanka Chopra Jonas. Il film sarà disponibile in tutto il mondo su Prime Video dal 25 febbraio 2026 .

Ambientato nelle suggestive Isole Cayman, The Bluff racconta la storia di Ercell “Bloody Mary” Bodden, un’ex pirata che ha cercato di lasciarsi alle spalle un passato violento per costruire una nuova vita con la propria famiglia. Il ritorno del suo vendicativo ex capitano, però, la costringerà ad affrontare nuovamente i demoni del passato in una lotta senza esclusione di colpi.

Il film promette un’esperienza ad alto tasso di adrenalina, tra duelli con la spada, combattimenti corpo a corpo e sequenze d’azione spettacolari, unendo l’impianto storico a un linguaggio cinematografico moderno. Priyanka Chopra Jonas offre un’interpretazione intensa e fisica, dando vita a un’eroina complessa che combatte per proteggere chi ama.

La regia è affidata a Frank E. Flowers, che firma anche la sceneggiatura insieme a Joe Ballarini. La produzione porta la firma di Anthony e Joe Russo per AGBO, già noti per successi come Avengers: Endgame ed Extraction. Nel cast figurano anche Safia Oakley-Green, Temuera Morrison, Ismael Cruz Cordova e Karl Urban.

Le prime immagini mostrano un film visivamente potente, girato in location reali tra cui la Grotta del Teschio e le scogliere di Cayman Brac, che fanno da sfondo a una storia di famiglia, sopravvivenza e redenzione.