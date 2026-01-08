Fratelli Demolitori: trailer del film con Jason Momoa e Dave Bautista

Secondo quanto anticipato da Cinefilos.it , Prime Video ha svelato il trailer ufficiale e il poster di Fratelli Demolitori , action comedy che segna l’atteso incontro sullo schermo tra Jason Momoa e Dave Bautista . Il film sarà disponibile in tutto il mondo dal 28 gennaio 2026 , in esclusiva sulla piattaforma streaming di Amazon.

Ambientato tra le strade e i paesaggi delle Hawaii, Fratelli Demolitori racconta la storia di due fratellastri che non si parlano da anni, Jonny (Momoa) e James (Bautista), costretti a riunirsi dopo la misteriosa morte del padre. Nel tentativo di scoprire la verità, i due si trovano ad affrontare segreti sepolti e una cospirazione che mette a rischio la loro famiglia, dando vita a un’indagine che alterna azione, tensione e momenti di ironia.

Un’action comedy tra spettacolo e legami familiari

Il film è diretto da Ángel Manuel Soto, già regista di Blue Beetle, e scritto da Jonathan Tropper. Alla produzione figurano, tra gli altri, Jeff Fierson, Jason Momoa, Dave Bautista, Matt Reeves e Lynn Harris. Il cast include anche Claes Bang, Temuera Morrison, Jacob Batalon, Frankie Adams, Miyavi, con Stephen Root e Morena Baccarin. La durata complessiva è di 2 ore e 2 minuti.

Oltre alle sequenze adrenaliniche e al tono da buddy movie, Fratelli Demolitori punta su una dimensione più emotiva, affrontando temi come famiglia, redenzione, mascolinità e rapporti fraterni. La chimica tra Momoa e Bautista, due star che da tempo desideravano lavorare insieme, rappresenta uno degli elementi centrali del progetto.

Con la pubblicazione del trailer e del poster ufficiali, Prime Video conferma l’ambizione di proporre una action comedy moderna, capace di unire spettacolo, umorismo e sentimento. L’appuntamento è fissato per il 28 gennaio 2026, quando il film sarà disponibile per il pubblico globale della piattaforma.