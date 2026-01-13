Send Help: trailer del nuovo film di Sam Raimi con Rachel McAdams e Dylan O’Brien

Secondo quanto anticipato da Cinefilos.it , 20th Century Studios ha pubblicato il nuovo trailer e ufficiale di Send Help il film diretto da Sam Raimi che segna il ritorno del regista a un racconto ad alta tensione tra horror e ironia. Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 29 gennaio .

Send Help è un survival thriller che racconta la storia di due colleghi di lavoro, interpretati da Rachel McAdams e Dylan O’Brien, unici superstiti di un disastro aereo. I due si ritrovano naufraghi su un’isola deserta e sono costretti a collaborare per sopravvivere, affrontando non solo i pericoli dell’ambiente ostile ma anche vecchi conflitti personali mai risolti.

Il trailer mostra un tono che alterna momenti di forte tensione a improvvise parentesi di comicità nera, in pieno stile Raimi. La sopravvivenza diventa così anche un confronto psicologico, dove la forza di volontà e la capacità di adattamento risultano decisive quanto l’istinto.

Il film è prodotto dallo stesso Sam Raimi insieme a Zainab Azizi, con JJ Hook nel ruolo di produttore esecutivo. La sceneggiatura è firmata da Damian Shannon e Mark Swift, mentre la colonna sonora originale è composta da Danny Elfman, storico collaboratore del regista. Il progetto è targato 20th Century Studios.

Con Send Help, Raimi torna a esplorare temi a lui cari, unendo il linguaggio del cinema horror a una narrazione più leggera e sarcastica, senza rinunciare alla suspense. L’uscita del film è fissata per il 29 gennaio, data in cui il pubblico italiano potrà scoprire questa nuova avventura di sopravvivenza ambientata lontano dalla civiltà.