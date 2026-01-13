Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 13 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Send Help: trailer del nuovo film di Sam Raimi con Rachel McAdams e Dylan O’Brien

Send Help: trailer del nuovo film di Sam Raimi con Rachel McAdams e Dylan O’Brien

3 min

Secondo quanto anticipato da Cinefilos.it, 20th Century Studios ha pubblicato il nuovo trailer e ufficiale di Send Help il film diretto da Sam Raimi che segna il ritorno del regista a un racconto ad alta tensione tra horror e ironia. Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 29 gennaio.

Send Help è un survival thriller che racconta la storia di due colleghi di lavoro, interpretati da Rachel McAdams e Dylan O’Brien, unici superstiti di un disastro aereo. I due si ritrovano naufraghi su un’isola deserta e sono costretti a collaborare per sopravvivere, affrontando non solo i pericoli dell’ambiente ostile ma anche vecchi conflitti personali mai risolti.

Il trailer mostra un tono che alterna momenti di forte tensione a improvvise parentesi di comicità nera, in pieno stile Raimi. La sopravvivenza diventa così anche un confronto psicologico, dove la forza di volontà e la capacità di adattamento risultano decisive quanto l’istinto.

Il film è prodotto dallo stesso Sam Raimi insieme a Zainab Azizi, con JJ Hook nel ruolo di produttore esecutivo. La sceneggiatura è firmata da Damian Shannon e Mark Swift, mentre la colonna sonora originale è composta da Danny Elfman, storico collaboratore del regista. Il progetto è targato 20th Century Studios.

Con Send Help, Raimi torna a esplorare temi a lui cari, unendo il linguaggio del cinema horror a una narrazione più leggera e sarcastica, senza rinunciare alla suspense. L’uscita del film è fissata per il 29 gennaio, data in cui il pubblico italiano potrà scoprire questa nuova avventura di sopravvivenza ambientata lontano dalla civiltà.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Cinema

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS