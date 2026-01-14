Andre Agassi, Apple TV+ annuncia una docuserie sulla leggenda del tennis

La serie racconterà l’intera parabola umana e sportiva di Agassi, dall’infanzia segnata da una pressione costante fino all’ascesa ai vertici del tennis internazionale, passando per i momenti più difficili della sua carriera e della sua vita privata. Un ritratto che non si limiterà ai successi in campo, ma che approfondirà anche il rapporto complesso dell’atleta con lo sport che lo ha reso celebre.

Alla regia della docuserie ci sarà Chris Smith, documentarista vincitore di un Emmy Award, mentre la produzione è affidata a Smith’s Library Films, con Stacy Smith e Justin Gimelstob tra i produttori. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire uno sguardo intimo e approfondito su un campione che ha saputo reinventarsi più volte, diventando un punto di riferimento anche fuori dal circuito professionistico.

Agassi, vincitore di otto titoli del Grande Slam ed ex numero uno del ranking ATP, è stato uno dei volti più riconoscibili del tennis tra gli anni Novanta e Duemila. La sua storia, fatta di successi straordinari ma anche di crisi personali e professionali, ha contribuito a cambiare il modo di raccontare gli atleti di alto livello, mostrando il lato umano dietro la competizione.

Con questa docuserie, Apple TV+ prosegue il proprio investimento nei contenuti sportivi di qualità, puntando su narrazioni che vanno oltre la cronaca e cercano di raccontare il percorso interiore dei grandi campioni. La serie dedicata ad Andre Agassi si inserisce così in un filone che unisce sport, racconto biografico e approfondimento psicologico.